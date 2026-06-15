Las termas de Entre Ríos figuraron entre los principales atractivos turísticos del país durante el feriado por Güemes. Aunque el movimiento económico superó los $216.000 millones, fue el fin de semana largo con menos viajeros de 2026.
Las termas entrerrianas estuvieron entre los destinos más elegidos del fin de semana largo, de acuerdo con un relevamiento difundido por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME). Los complejos termales de la provincia volvieron a posicionarse como uno de los principales atractivos turísticos del país durante el feriado por el Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes.
El informe indicó que 993.683 turistas viajaron por distintos puntos de Argentina y generaron un impacto económico estimado en $216.649 millones.
A pesar de esos números, desde CAME señalaron que se trató del fin de semana largo con menor movimiento turístico de lo que va de 2026.
Menos viajeros y estadías más cortas
Según el relevamiento, el gasto promedio diario por turista fue de $109.013, lo que representó una caída real del 3,5% respecto al mismo feriado del año pasado.
Además, la estadía promedio se redujo de 2,3 a 2 días, una tendencia que viene observándose durante los últimos meses y que refleja un consumo más moderado por parte de los viajeros.
Desde la entidad atribuyeron este comportamiento a diversos factores, entre ellos las condiciones climáticas adversas en varias regiones, la proximidad de las vacaciones de invierno y el inicio del Mundial de Fútbol 2026.
Entre Ríos volvió a destacarse
Dentro del Litoral, las termas entrerrianas fueron mencionadas entre los destinos más elegidos junto con Puerto Iguazú y los Esteros del Iberá.
La provincia cuenta con una amplia oferta termal distribuida en distintas localidades, que cada año atrae a miles de visitantes en busca de descanso, bienestar y actividades recreativas.
El movimiento turístico permitió sostener una importante actividad en ciudades que tienen al turismo como uno de sus principales motores económicos.