La OCDE recortó sus proyecciones para Argentina: estima menor crecimiento y mayor inflación en 2026

El organismo ajustó 1,6 puntos porcentuales la expansión de la economía. Recién en 2027 se quebraría la barrera del 20% en la inflación. La OCDE prevé que la economía argentina crezca un 2,8% este año.
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) recortó sus proyecciones para la Argentina en 2026, donde estima un menor crecimiento de la economía y una mayor tasa de inflación.
En concreto, la organización con sede en París estimó un crecimiento del 2,8% en el año. Tomando el último paper difundido por el organismo, representa una baja de 1,6 puntos porcentuales (p.p.).
Los datos surgen del último informe que difundió hoy la OCDE y al que accedió la Agencia Noticias Argentinas. De cara al 2027, calculó un crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) del 3,5%.
En cuanto al crecimiento mundial, proyectan un 2,8% para este año y 3,1% en 2027.
Para la inflación, las estimaciones del organismo se ajustan y elevan sus pronósticos para este año, como consecuencia del aumento del precio del petróleo internacional: "Dificulta los esfuerzos para reducir la inflación", se indicó en el informe.
En el segundo semestre prevén una nueva aceleración: para fin de año se ubicaría en 31% y quebraría la barrera del 20% en 2017, cuando se ubique en 16%. "La inflación se fortaleció desde mediados de 2025, alcanzando una tasa mensual de 2,6% en abril, lo que ralentizó la recuperación y el crecimiento de los salarios reales", explicó el organismo.
También destacó la acumulación de reservas del Banco Central (BCRA), dado que permitirá "avanzar en un régimen cambiario más flexible, fortaleciendo la resiliencia ante las perturbaciones externas", aunque alertó que todavía siguen siendo negativas las reservas netas.