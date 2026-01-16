 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Economía Canasta de crianza

El costo de cuidar hijos subió 2,5% en diciembre, según datos del Indec

En diciembre la canasta de crianza subió 2,5% y cerró 2025 con un avance menor al 20%, según datos que difundió el Indec.

16 de Enero de 2026
La canasta de crianza cerró 2025 con un avance menor al 20%
La canasta de crianza cerró 2025 con un avance menor al 20%

En diciembre la canasta de crianza subió 2,5% y cerró 2025 con un avance menor al 20%, según datos que difundió el Indec.

La canasta de crianza subió 2,5% promedio en diciembre respecto al mes anterior, por debajo de la inflación registrada en ese mes (+2,8%), según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). En 2025, la canasta de bienes y servicios para mantener a un hijo cerró en 18,8%, unos 12,7 puntos porcentuales (p.p.) debajo del IPC durante ese mismo período (+31,5%).

 

El costo de crianza arrojó que, en diciembre, los hogares necesitaron entre $460.178 y $586.627 para cubrir los gastos de un niño.

 

Para la crianza de un recién nacido menor a un año se necesitaron $460.178; mientras que para mantener a niños de 1 a 3 años se debieron destinar $547.913; para los de 4 a 5 años el costo fue de $466.596 y para franja de 6 a 12 años, dio un monto total que ascendió a $586.627.

¿Qué es la canasta de crianza?

La canasta de crianza, lanzada por el INDEC en marzo de 2024, mide los costos asociados a la crianza de niños y adolescentes hasta los 12 años.

 

Toma en consideración los gastos en bienes y servicios como alimentación, vestimenta, vivienda, transporte y salud, así como los costos de cuidado, basados en el tiempo dedicado a estas tareas y valorados según la categoría de "Asistencia y cuidado de personas" del Régimen de Trabajo de Casas Particulares.

 

Su implementación tiene el objetivo de visibilizar los costos económicos vinculados a las tareas de cuidado, tradicionalmente no remuneradas, y es utilizada como referencia en procesos judiciales para la determinación de cuotas alimentarias.

 

Temas:

canasta de crianza indec inflación criar hijos familia
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso