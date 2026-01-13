 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Economía Los datos del Indec en diciembre 2025

La canasta básica aumentó 4,1% y una familia necesitó más de $1.300.000 para no ser pobre

En paralelo a la inflación del último mes de 2025, el INDEC informó los valores que determinan las líneas de pobreza e indigencia en el país. Así, una familia de cuatro integrantes (dos adultos y dos chicos) necesitó $1.308.713 para no ser pobre.

13 de Enero de 2026
La canasta básica aumentó 4,1% en diciembre.
La canasta básica aumentó 4,1% en diciembre. Foto: (Elonce).

La Canasta Básica Total (CBT), que delimita el umbral de la pobreza, aumentó 4,1% en diciembre. Así, una familia de cuatro integrantes (dos adultos y dos chicos) necesitó $1.308.713 para no ser pobre, según el INDEC.

Este indicador acumuló un alza de 27,7% en todo el 2025. La suba mensual de la CBT estuvo por debajo del índice de la inflación general de diciembre, que fue de 31,5%.

En tanto, la Canasta Básica Alimentaria (CBA), que marca los ingresos que se deben superar para no ser indigente, aumentó 4,1% el mes pasado. En 2025, el indicador trepó 31,2%.

Así, el dato fue igual a la de la CBT y superó ampliamente a la inflación general del mismo período que fue de 2,8%.

 

Cu&aacute;nto aument&oacute; la canasta b&aacute;sica total y la canasta b&aacute;sica alimentaria en diciembre de 2025. (Foto: Indec)
Cuánto aumentó la canasta básica total y la canasta básica alimentaria en diciembre de 2025. (Foto: Indec)

 

Cuánto se necesitó para no estar bajo la línea de pobreza

 

Con respecto a los ingresos familiares necesarios para superar la línea de pobreza en diciembre de 2025, el INDEC señaló:

 

-Una persona necesitó de $423.532 para no estar bajo la línea de pobreza.

-Un hogar de tres personas -compuesto por una mujer de 35 años, su hijo de 18 y su madre de 61-, requirió de $1.041.888 en diciembre para no ser pobre.

-Una familia de cuatro integrantes -conformada por un varón de 35 años, una mujer de 31, un hijo de seis y una hija de ocho-, necesitó un ingreso mínimo de $1.308.713.

-Para un hogar compuesto por cinco personas -una pareja de 30 años y tres hijos de cinco, tres y un año- se requirió una suma de $1.376.478.

 

Cuánto fue el ingreso mínimo para evitar estar bajo la línea de indigencia

 

Por su parte, los ingresos familiares requeridos para superar la línea de indigencia en diciembre fueron:

 

-Una persona requirió de $190.780

-Una familia de tres integrantes necesitó $469.319

-Los hogares con cuatro personas necesitaron $589.510.

-Si conviven cinco personas, tuvieron que tener un ingreso de $620.035.

Temas:

canasta básica diciembre familia indec inflación
