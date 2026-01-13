La canasta básica aumentó 4,1% y una familia necesitó más de $1.300.000 para no ser pobre

La Canasta Básica Total (CBT), que delimita el umbral de la pobreza, aumentó 4,1% en diciembre. Así, una familia de cuatro integrantes (dos adultos y dos chicos) necesitó $1.308.713 para no ser pobre, según el INDEC.

Este indicador acumuló un alza de 27,7% en todo el 2025. La suba mensual de la CBT estuvo por debajo del índice de la inflación general de diciembre, que fue de 31,5%.

En tanto, la Canasta Básica Alimentaria (CBA), que marca los ingresos que se deben superar para no ser indigente, aumentó 4,1% el mes pasado. En 2025, el indicador trepó 31,2%.

Así, el dato fue igual a la de la CBT y superó ampliamente a la inflación general del mismo período que fue de 2,8%.

Cuánto aumentó la canasta básica total y la canasta básica alimentaria en diciembre de 2025. (Foto: Indec)

Cuánto se necesitó para no estar bajo la línea de pobreza

Con respecto a los ingresos familiares necesarios para superar la línea de pobreza en diciembre de 2025, el INDEC señaló:

-Una persona necesitó de $423.532 para no estar bajo la línea de pobreza.

-Un hogar de tres personas -compuesto por una mujer de 35 años, su hijo de 18 y su madre de 61-, requirió de $1.041.888 en diciembre para no ser pobre.

-Una familia de cuatro integrantes -conformada por un varón de 35 años, una mujer de 31, un hijo de seis y una hija de ocho-, necesitó un ingreso mínimo de $1.308.713.

-Para un hogar compuesto por cinco personas -una pareja de 30 años y tres hijos de cinco, tres y un año- se requirió una suma de $1.376.478.

Cuánto fue el ingreso mínimo para evitar estar bajo la línea de indigencia

Por su parte, los ingresos familiares requeridos para superar la línea de indigencia en diciembre fueron:

-Una persona requirió de $190.780

-Una familia de tres integrantes necesitó $469.319

-Los hogares con cuatro personas necesitaron $589.510.

-Si conviven cinco personas, tuvieron que tener un ingreso de $620.035.