Informalidad laboral en Argentina: el 43% de los trabajadores fuera del sistema al cierre del 2025

El mercado de trabajo en Argentina cerró el cuarto trimestre de 2025 con una tasa de informalidad laboral del 43%, lo que refleja que millones de personas continúan trabajando sin acceso pleno a derechos laborales ni cobertura social. El dato, difundido por el INDEC, se convierte en la base estadística para analizar el impacto de la reforma laboral aprobada a inicios de 2026 y muestra un escenario persistente de precarización estructural en la economía argentina.

El relevamiento oficial indica que el empleo informal alcanzó el 43,0% de la población ocupada, con una leve baja respecto del 43,3% del trimestre anterior, aunque con un aumento interanual de un punto porcentual. El informe también advierte que la informalidad laboral no se distribuye de manera homogénea, sino que afecta con mayor intensidad a jóvenes, mujeres y sectores de baja calificación.

En ese sentido, el segmento de trabajadores de hasta 29 años registra la mayor tasa de informalidad con un 58,4%, mientras que en el grupo de 30 a 64 años el indicador baja al 37,6%. Entre los mayores de 65 años vuelve a elevarse al 58%. Además, el informe detalla que el 44,5% de las mujeres trabaja en condiciones no registradas frente al 41,8% de los varones.

Sectores más afectados por la informalidad

El informe del INDEC destaca que el servicio doméstico es el sector con mayor nivel de informalidad laboral, alcanzando el 78% de trabajadoras sin aportes jubilatorios. Le siguen la construcción con el 73,8%, hoteles y restaurantes con el 59,7% y el comercio con el 52,6%.

En contraste, los niveles más bajos se registran en enseñanza (14%) y servicios de salud (20,8%), lo que evidencia fuertes disparidades entre actividades económicas. En el análisis por categoría ocupacional, el trabajo por cuenta propia también aparece como un foco crítico, con un 63,3% de informalidad.

El tamaño del establecimiento es otro factor determinante: en empresas de hasta cinco trabajadores, el 69,5% del empleo es informal, mientras que en firmas de más de 40 empleados cae al 7,4%.

Evolución del empleo y brechas persistentes

Durante 2025, la informalidad laboral mostró una leve estabilización en algunos sectores, aunque sin cambios estructurales significativos. La industria manufacturera cerró el año con 37,2%, el comercio con 52,6% y otras ramas de servicios alrededor del 32,9%.

El INDEC estima que el 56,9% de los ocupados accede actualmente a empleo formal, aunque persisten fuertes brechas según edad, género y nivel de calificación. En los puestos no calificados, la informalidad supera el 65%, consolidándose como el principal factor de precarización laboral.

Desempleo en aumento y mayor impacto en jóvenes

El informe también advierte que la informalidad laboral convive con un aumento del desempleo, que en el cuarto trimestre de 2025 llegó al 7,5% de la población económicamente activa, con una suba de 1,1 puntos interanuales.

#DatoINDEC El 43% de la población ocupada trabajaba en condición de informalidad en el 4° trimestre de 2025 https://t.co/IN6kg6FaOq pic.twitter.com/VPdTVdwCTu — INDEC Argentina (@INDECArgentina) April 13, 2026

La desocupación afectó con mayor fuerza a los jóvenes: en mujeres de 14 a 29 años creció 3 puntos porcentuales y en varones de la misma edad 3,7 puntos. En adultos de 30 a 64 años, en cambio, no se registraron variaciones significativas.

Por rama de actividad, la construcción concentró el mayor porcentaje de desocupados (19,3%), seguida por comercio (16%), servicio doméstico (11,3%) e industria manufacturera (9,7%).