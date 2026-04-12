Economistas advierten por nueva aceleración de precios: qué inflación prevén para abril

REDACCIÓN ELONCE
La inflación se mantuvo elevada en marzo y consultoras prevén una leve desaceleración en abril, pero seguiría en niveles altos. El precio del petróleo y los combustibles aparecen como factores clave de los precios.
La inflación en Argentina abril 2026 continua en niveles elevados y economistas advirtieron por una nueva aceleración de precios, aunque proyectaron una leve desaceleración en los próximos meses. Según estimaciones privadas, marzo habría cerrado con una suba cercana al 3% mensual, consolidando un primer trimestre con fuerte presión inflacionaria.
A la espera del dato oficial que difundirá el Indec el 14 de abril, las consultoras coincidieron en que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) se ubicó entre 2,7% y 3% en marzo. De confirmarse, implicaría una continuidad en la dinámica de los últimos meses, con una inflación acumulada cercana al 9% en lo que va del año.
En términos interanuales, en tanto, se habría registrado una desaceleración, con valores estimados entre 31% y 32%, lo que refleja una tendencia a la baja respecto de los picos del año anterior, aunque todavía en niveles considerados elevados.
El impacto de marzo y la meta oficial en duda
El comportamiento de los precios en marzo respondió, en parte, a factores estacionales, ya que se trata de uno de los meses con mayor presión inflacionaria del año. Sin embargo, el nivel alcanzado dejó un piso alto para los meses siguientes, lo que genera dudas sobre la velocidad de desaceleración.
En ese contexto, la meta planteada por el presidente Javier Milei, quien sostuvo que la inflación podría ubicarse por debajo del 1% mensual en agosto, fue considerada poco probable por los analistas. La inercia inflacionaria y los ajustes pendientes dificultan alcanzar ese objetivo en el corto plazo.
Las consultoras señalaron que, si bien se espera una moderación en los próximos meses, el proceso será gradual y dependerá de múltiples factores, tanto internos como externos.
El petróleo y los combustibles, factores clave
Uno de los elementos que más incidieron en la dinámica inflacionaria fue el aumento del precio internacional del petróleo, impulsado por el conflicto en Medio Oriente y la reducción de la oferta global. Este fenómeno impactó directamente en los combustibles y, de manera indirecta, en toda la estructura de costos.
El economista Lucio Garay Méndez explicó que los combustibles aumentaron cerca del 12% en marzo, con un traslado parcial a precios internos. Según detalló, la incidencia directa en el IPC fue de 0,4 puntos porcentuales, a lo que se sumaron otros 0,2 puntos por efectos indirectos.
Por su parte, Claudio Caprarulo, de Analytica, destacó que este factor presionó al alza el índice general, aunque observó una desaceleración en alimentos y bebidas, lo que contribuyó a moderar el impacto total.
Qué se espera para abril y los próximos meses
De cara a abril, los economistas coincidieron en que se registraría una desaceleración en la inflación, aunque advirtieron que seguiría por encima del 2% mensual. Camilo Tiscornia, de C&T, estimó que el IPC será menor al de marzo, salvo que se produzcan nuevas subas significativas en los combustibles.
En la misma línea, la consultora FMyA proyectó una inflación del 2,4% mensual para abril, impulsada aún por el arrastre estadístico del mes anterior. No obstante, señaló que una baja en el precio de la carne podría contribuir a una desaceleración más marcada.
Asimismo, los analistas indicaron que el valor del petróleo continuará siendo un factor determinante. Con cotizaciones que superan los 100 dólares por barril, existe margen para nuevos ajustes en los precios de los combustibles, lo que podría sumar presión inflacionaria.
Un escenario condicionado por factores externos
Desde una perspectiva más amplia, el informe también advirtió que el contexto internacional seguirá condicionando la dinámica de precios en Argentina. La tensión en Medio Oriente, especialmente en el Estrecho de Ormuz, podría sostener altos los valores del petróleo durante varias semanas.
Según Max Capital, este escenario representa un “shock de doble filo” para el país: por un lado, presiona sobre la inflación, pero por otro podría favorecer el ingreso de divisas a través de exportaciones energéticas y de la minería.
En ese sentido, se proyecta que el impacto global incluirá una inflación levemente más alta, una mayor acumulación de reservas internacionales y una apreciación del tipo de cambio real.
Impacto estructural en la economía
A nivel estructural, los especialistas señalaron que este contexto refuerza tendencias recientes en la economía argentina. Sectores como energía y minería podrían beneficiarse por los precios internacionales, mientras que la industria podría enfrentar mayores dificultades por la pérdida de competitividad.
El informe también destacó que la falta de un ancla nominal fuerte y la persistencia de la inercia inflacionaria podrían amplificar el impacto de estos factores externos en los precios internos, publicó Iprofesional.
En este marco, la evolución de la inflación en los próximos meses dependerá no solo de las políticas económicas locales, sino también de la evolución del escenario global y de variables clave como el precio del petróleo y los costos energéticos.