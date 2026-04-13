El INDEC dará a conocer el martes la inflación de marzo 

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) dará a conocer este martes el índice de inflación correspondiente a marzo, con proyecciones del mercado que lo ubican en un valor cercano al 3%. De confirmarse esta cifra, se trataría del dato más alto de los últimos 12 meses, en un escenario donde la dinámica de precios presenta una leve aceleración impulsada por rubros específicos y por el contexto internacional.

Según diversas fuentes, las principales consultoras privadas coinciden en que el índice de marzo se moverá en un rango de entre 2,7% y 3%, superando el 2,9% registrado en febrero. En sintonía, el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), elaborado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), que ajustó sus previsiones al alza, proyecta una inflación mensual en torno al 3%. A nivel anual, el consenso de los analistas consultados por el REM espera que la inflación cierre el año en 29,1%.

La Ciudad de Buenos Aires, cuyo índice de precios suele anticipar la tendencia nacional, ya registró una suba del 3% en marzo. Este dato llevó el acumulado del primer trimestre en el distrito al 8,9%, consolidando las expectativas de una aceleración a nivel país.

Factores que impulsaron los precios en marzo

El incremento del IPC durante el mes pasado respondió a una combinación de factores estacionales y ajustes en precios regulados. Entre los rubros que más presionaron el índice se destacan:

Educación: por los aumentos vinculados al inicio del ciclo lectivo.

Vivienda: a raíz de las subas en tarifas de servicios públicos.

Transporte: debido a los ajustes en los boletos.

Combustibles: con un impacto directo y de segundo orden en toda la economía.

Los precios regulados en su conjunto mostraron subas cercanas al 3,4%, consolidándose como uno de los principales motores de la inflación del mes. Por su parte, el rubro de Alimentos y Bebidas, de gran peso en el índice, habría mostrado una desaceleración.

Algunas mediciones privadas lo ubican entre 1,9% y 2,7%, con menor presión en carnes. Sin embargo, esta moderación no habría logrado compensar las subas en los otros sectores. En este punto, la economista Anastasia Daicich, de la consultora Qualy, precisó que en el caso de frutas y verduras, la estacionalidad propia de esta época del año ejerció una presión al alza.

El arrastre de los combustibles y las proyecciones para abril

Según distintas agencias informativas, los analistas prevén una leve desaceleración para abril, aunque advierten sobre el «efecto arrastre» de los aumentos de marzo, especialmente en combustibles. Sebastián Menescaldi, director de EcoGo, que calculó una inflación de 3% para marzo, pronostica un 2,3% para abril. Según el economista, aunque los combustibles no continúen aumentando, persiste el arrastre y el precio de la nafta seguirá incidiendo. «La ventaja es que en abril no hay mayores ajustes estacionales y las carnes aflojan un poco. El resto no puede mover mucho sus precios», explicó Menescaldi.

En una línea similar, Rocío Bisang, economista de GMA Capital, señaló que de forma preliminar esperan que la inflación de abril se ubique en torno al 2,5%. La suba de combustibles de marzo, indicó, dejó un arrastre cercano al 7%. No obstante, consideró que «abril sería un mes bastante más tranquilo que marzo en términos de precios, ya sin tanta presión estacional y con incrementos en tarifas más moderados». Desde Empiria, el economista Mateo Borenstein también prevé que el IPC de abril alcance el 2,5%, y advirtió que los aumentos de marzo podrían generar «impactos de segundo orden», especialmente en las cadenas de distribución por el encarecimiento del costo logístico.

La decisión de YPF, que controla casi el 60% del mercado, de anunciar un congelamiento de precios por 45 días, aportó cierto alivio, aunque se registró un traslado a precios que se observa principalmente en alimentos.

El contexto internacional, marcado por el conflicto en Medio Oriente que llevó el barril de petróleo a superar los USD 100, sigue siendo un factor clave. Si bien un acuerdo de cese al fuego generó una caída en la cotización, la incertidumbre se mantiene. «La tregua en Medio Oriente es un gran avance y los mercados reaccionaron acorde, pero el conflicto aún no está resuelto y la incertidumbre se mantiene. En ese sentido, no veo al menos en el corto plazo un derrumbe en los valores de las naftas», completó Bisang.

Desde el sector energético descartan la posibilidad de que los precios de las naftas vuelvan a los niveles previos al conflicto. Esto solo ocurriría si el valor internacional del petróleo cayera marcadamente, en torno a los USD 60, un escenario poco probable debido a los daños en la infraestructura de producción en Medio Oriente.

Por otro lado, Roberto Carnicer, director del Instituto de Energía de la Universidad Austral, detalló que la red logística global tardará entre 6 y 8 semanas en recuperar niveles operativos normales. Además, apuntó que el aumento de producción de la OPEC+ de 206.000 barriles diarios «resulta marginal frente a una disrupción estimada en 12 a 15 millones de barriles diarios en el pico de la crisis”.

Para Anastasia Daicich, la dinámica actual sugiere un desafío estructural. La economista explicó que la baja de la inflación parece haber encontrado un piso. «Con un ajuste equivalente a casi un tercio del gasto, la variación de precios no solo resiste romper el 2% mensual, sino que se está acelerando casi continuamente desde hace 9 meses. Esto indica que las causas no monetarias siguen activas: desde mercados poco competitivos a una ‘cultura inflacionaria’ que es difícil de desarmar”.

El dato que publique el INDEC será determinante para evaluar la evolución del programa económico del Gobierno nacional, en un contexto en el cual el comportamiento de los precios es una variable crítica para la recuperación del poder adquisitivo.