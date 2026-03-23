Fábrica dejará de producir herramientas y se perderán 40 fuentes laborales en Santo Tomé

La fábrica de herramientas Bahco en Santo Tomé dejará de producir y pasará a concentrarse únicamente en tareas de distribución, ventas y servicio, según confirmó la firma SNA Europe Argentina mediante un comunicado oficial. La medida impacta en el esquema industrial de la ciudad y marca un cambio significativo en la actividad de la planta.

La decisión alcanza a aproximadamente 40 trabajadores, quienes fueron notificados días atrás sobre la reestructuración, publicó Aire de Santa Fe.

Desde la compañía explicaron que, si bien se discontinuará la fabricación, la sede continuará funcionando con normalidad en sus áreas comerciales y logísticas. “Las operaciones de distribución, ventas y servicio continuarán funcionando con normalidad desde nuestro sitio en Santo Tomé”, indicaron.

Además, señalaron que el objetivo es garantizar el abastecimiento de herramientas, soluciones de almacenamiento, accesorios y servicios de postventa en todo el país.

Reorganización del modelo productivo e impacto en los trabajadores

La empresa precisó que la medida responde a la necesidad de adaptar su estructura en el actual contexto económico. “Esta decisión responde a la necesidad de adaptar nuestro modelo operativo para asegurar la sustentabilidad del negocio”, expresaron. En ese marco, la producción será trasladada a otras plantas del grupo, lo que implica el fin de la actividad fabril en la planta local.

El cambio afecta directamente a unos 40 colaboradores. Desde la firma aseguraron que se cumplirá con las obligaciones legales correspondientes y que el proceso se llevará adelante “con el máximo respeto por sus colaboradores”.

Asimismo, remarcaron que el proceso se realizará bajo los valores de la empresa, vinculados al respeto por las personas y la integridad.

La decisión se inscribe en un escenario económico complejo que impacta en distintos sectores productivos. En este caso, la reestructuración redefine el rol de la planta dentro del grupo, que pasará a desempeñar funciones comerciales y logísticas en lugar de productivas.

El anuncio generó preocupación en el ámbito local por su impacto en el empleo y en la actividad industrial de la región.