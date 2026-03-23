El precio del petróleo baja luego del pedido de tregua de Trump

El pedido de tregua del presidente de EEUU, Donald Trump, en la guerra de Medio Oriente, y la orden para suspender los ataques de Estados Unidos a Irán por cinco días, generó un impacto inmediato en los mercados globales. El precio del petróleo se desplomó hasta un 10% y cae debajo de los u$s100 por barril. En tanto, las bolsas de Europa y Wall Street reaccionaron con alzas tras la confirmación del cese al fuego de Washington, lo que trajo alivio a los mercados tras varios días de volatilidad.

El Brent —referencia internacional— llegó a desplomarse casi un 10% hasta la zona de los u$s100 por barril. Actualmente, cotiza a u$s96,38, lo que implica un retroceso de 9%. El WTI también retrocede con fuerza, en un contexto de fuerte volatilidad vinculado al conflicto en Medio Oriente. Exhibe recortes de 9,6%, bajando hasta los u$s88,75.

La baja se produjo luego de la confirmación de Trump del avance de “conversaciones productivas” con Irán, con lo que instó a las fuerzas de EEUU a detener por un plazo de cinco días los ataques contra infraestructura energética iraní, en busca de una salida diplomática .

El movimiento del petróleo refleja un cambio brusco en las expectativas del mercado: el riesgo de interrupciones en el suministro —especialmente por el conflicto en el estrecho de Ormuz— había sido el principal motor de la suba previa. Con la tregua, al menos parcial, ese temor comenzó a disiparse.

Rebote en bolsas europeas y mejora en Asia

El alivio también se trasladó a los mercados financieros. Los principales índices de Wall Street operan al alza este lunes. El índice que agrupa a las empresas más importantes de la bolsa de Nueva York, el S&P 500 sube 0,30%, mientras que el Nasdaq Composite, dedicado al sector tecnológico, aumenta 0,33%. Por su parte, el índice industrial Dow Jones se mueve 0,28% al alza.

Las acciones con mayores subas son Vulcan Materials (+8,18%), United Airlines (+6,38%) y Delta Air Lines (+5,83%). En la vereda opuesta, las mayores caídas se observan en CF Industries (-7,38%), LyondellBasell (-3,83%) y APA Corporation (-3,02%).

En Europa, el Euro Stoxx sube 2,29%. A nivel local, las subas también son generalizadas: el DAX alemán aumenta 2,08% y el CAC francés acompaña con 1,61%. Por fuera de la eurozona, el FTSE del Reino Unido sube 0,55%.

En paralelo, los mercados asiáticos, el Hang Seng de Hong Kong bajó 3,54%, mientras que la bolsa de Shanghái retrocedió 3,63%. Mientras, el Kospi surcoreano se desplomó 6,49% y el Nikkei 225 japonés cerró con un rojo del 3,48%. (Ámbito)