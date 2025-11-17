Consultas turísticas en alza: qué buscan los argentinos para aprovechar el fin de semana largo

Mar del Plata lidera las búsquedas para el fin de semana largo.

Destinos nacionales y escapadas a playas del exterior lideran las búsquedas de los argentinos para viajar durante el próximo fin de semana largo, que se extenderá del 21 al 24 de noviembre, por la conmemoración del Día de la Soberanía Nacional.

Según un relevamiento de la plataforma de reserva de alojamientos Booking, un 81% de los argentinos justificaría reservar una escapada simplemente porque ha trabajado mucho y se lo merece, y bajo ese concepto en este fin de semana XXL las principales búsquedas están enfocadas en Mar del Plata, Ciudad de Buenos Aires y Río de Janeiro.

Este año, el feriado largo de noviembre se extiende desde el viernes 21 hasta el lunes 24, debido a la conmemoración del Día de la Soberanía Nacional, que se celebra originalmente el 20 de noviembre, pero que en 2025 se traslada al viernes 21 y se complementa con un día no laborable con fines turísticos, lo que da como resultado un fin de semana XXL de 4 días.

Mar del Plata lidera las búsquedas para el fin de semana largo. (Infobae).

Destinos que lideran las búsquedas

Este tipo de feriados suelen estar pensados para fomentar el turismo interno, así que muchas ciudades y destinos del país aprovechan para ofrecer actividades especiales y promociones.

En ese marco, Booking identificó cuáles son los destinos más buscados por los argentinos del 21 al 24 de noviembre: Mar del Plata, Ciudad de Buenos Aires, Río de Janeiro, San Carlos de Bariloche y Puerto Iguazú.

Los destinos bonaerenses más buscados para el fin de semana largo comprendido entre el 21 y el 24 de noviembre de 2025: Mar del Plata, Tandil, Cariló, Mar de las Pampas, y Tigre.

Crece el interés por viajar al exterior

Por su parte, la plataforma de viajes Despegar registró un marcado aumento en el interés por viajar. Las búsquedas para el finde del feriado, crecieron un 65% en comparación con el mismo período del año pasado, impulsadas principalmente por destinos internacionales, que muestran un aumento del 81%, mientras que los destinos nacionales crecen un 44%.

Playa de Florianopolis.

Entre los destinos internacionales más elegidos por los argentinos se destacan: San Pablo, le sigue la ciudad de Nueva York, Florianópolis, Río de Janeiro, y por último Punta Cana.

En el plano local, el top 5 de destinos se mantiene estable entre Iguazú, Bariloche, Mendoza, Salta y Córdoba como los preferidos.

Sin embargo, todos presentan crecimientos significativos: Córdoba lidera con un aumento en las búsquedas del 80%, seguida por Mendoza +50%, Bariloche +40%, Iguazú y Salta +15%, lo que muestra una tendencia sostenida hacia los viajes de naturaleza y escapadas a destinos con buena conectividad aérea y oferta turística consolidada.

Novedades en paquetes y medios de pago

Los paquetes continúan ganando terreno como una opción muy conveniente, ya que permiten acceder a tarifas integradas que pueden representar hasta un 30% de ahorro respecto a la compra de cada servicio por separado. Al incluir vuelos, alojamiento y, en muchos casos, traslados, actividades o asistencia al viajero, ofrecen una solución integral que mejora la experiencia y optimiza el presupuesto.

(Córdoba).

Con la posibilidad de pagar vuelos internacionales en hasta 3 cuotas con tarjeta de crédito en dólares, los viajeros pueden abonar su viaje al exterior en cuotas y, además, tienen tiempo de hacerse de los dólares antes del vencimiento de su tarjeta de crédito.

Hasta ahora, las modalidades disponibles eran débito o DEBIN, que requerían contar con los dólares al momento del pago, por lo que esta innovación amplía las alternativas y brinda mayor flexibilidad.

Algunas propuestas de paquetes para el fin de semana largo:

-San Pablo: Paquete de viaje por 3 noches en noviembre (del 21 al 24) a $763.972. Incluye vuelo ida y vuelta directo, y alojamiento 3 estrellas con desayuno incluido. Precio por persona.

-Córdoba: Paquete de viaje por 3 noches en noviembre (del 21 al 24) a $539.682. Incluye vuelo ida y vuelta directo, y alojamiento 3 estrellas con desayuno incluido. Precio por persona.

-Nueva York: Paquete de viaje por 2 noches en noviembre (del 21 al 24) a $1.560.359. Incluye vuelo con una escala ida y una escala de vuelta, y alojamiento 3 estrellas con desayuno incluido y gimnasio. Precio por persona.

-Mendoza: Paquete de viaje por 3 noches en noviembre (del 21 al 24) a $795.207. Incluye vuelo ida y vuelta directo, y alojamiento 3 estrellas con desayuno continental, piscina y estacionamiento gratis. Precio por persona.

-Bariloche: Paquete de viaje por 2 noches en noviembre (del 21 al 24) a $903.383. Incluye vuelo ida y vuelta directo, y alojamiento 3 estrellas con jardín, zona de picnic, asador y estacionamiento gratis. Precio por persona.

En relación con los medios de pago, las tarjetas de crédito siguen siendo la opción más elegida, con una participación del 60% en viajes internacionales y del 82% en nacionales. (Con información de NA)