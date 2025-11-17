De $28.900 a $167.100: los precios de pasajes de ómnibus para vacacionar en el país

A semanas del inicio de la temporada 2025-2026, Elonce relevó en la Terminal de Paraná los precios para viajar en enero a Entre Ríos, Córdoba, la Costa Atlántica y el sur del país. Las tarifas varían según destino y tipo de servicio.
Los precios de pasajes de ómnibus para vacacionar en el país. Con la temporada de verano a la vuelta de la esquina, los destinos turísticos nacionales vuelven a posicionarse como los más elegidos por los argentinos. En un contexto donde los viajes al exterior resultan menos accesibles, las ciudades de playa, montaña y termas del país anticipan una alta demanda.
Elonce consultó este fin de semana las boleterías de la Terminal de Ómnibus de Paraná para conocer los valores actualizados de los pasajes para enero hacia los destinos más buscados: Entre Ríos, Córdoba, la Costa Atlántica y el sur argentino.
Precios para viajar por Entre Ríos
La provincia se consolida como una de las alternativas preferidas por los turistas de la región. Sus playas, termas, fiestas populares y actividades al aire libre la ubican entre los destinos de cercanía más elegidos.
Colón en enero: $28.900 (solo ida, semicama).
Gualeguaychú en enero: $34.800 (solo ida, semicama).
Concepción del Uruguay en enero: $31.100 (solo ida, semicama).
Federación en enero: $39.800 (solo ida, semicama).
Viajar a Córdoba
Las sierras cordobesas, en especial Villa Carlos Paz, mantienen su atractivo por su combinación de paisajes, espectáculos teatrales y actividades para toda la familia.
Villa Carlos Paz en enero: $46.000 en semicama y $55.500 en servicio cama.
Córdoba capital en enero: $34.000 en semicama y $43.100 en coche con mayor confort.
Tarifas hacia la Costa Atlántica
Mar del Plata, Villa Gesell, Pinamar y San Bernardo siguen entre las opciones más buscadas por quienes buscan playa, gastronomía y vida nocturna durante el verano. Las boleterías consultadas confirmaron los siguientes valores:
Mar del Plata en enero: $160.000 (solo ida, semicama) y $198.000 en coche tope de gama.
Villa Gesell, San Bernardo y Pinamar: $153.000 (solo ida, semicama).
Precios para viajar al sur del país
La Patagonia continúa siendo un destino privilegiado para quienes buscan paisajes naturales, lagos y montaña.
Bariloche en enero: $167.100 (solo ida).