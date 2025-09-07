 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Economía Qué prestaciones sociales se cobran

Calendario Anses: esta semana se pagan jubilaciones, pensiones, la AUH y otras prestaciones

El organismo previsional abona esta semana las jubilaciones mínimas, las PNC, la AUH, y la AUE, entre otras prestaciones. Las que se cobran en la semana del 8 al 12 de septiembre: el detalle del calendario.

7 de Septiembre de 2025
Las prestaciones sociales que se abonan del 8 al 12 de septiembre.
La Anses (Administración Nacional de Seguridad Social) comienza esta semana con el pago de las prestaciones sociales correspondientes a septiembre 2025, según está establecido en el calendario de pagos.

 

En la segunda semana completa del mes se abonan las jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo, la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación Universal por Embarazo (AUE), y la Asignación por Prenatal y Maternidad, entre otras. Como ocurre habitualmente, la distribución de estas asignaciones se realiza según la terminación del DNI de los beneficiarios.

En el noveno mes del año, a las prestaciones sociales de la Anses se les aplica una suba del 1,90%, en concordancia con la inflación registrada en julio, que fue del 1,9%. Cabe aclarar que para este tipo de ajustes que se hace mes a mes se toman los porcentajes de incremento en los precios con dos decimales, y eso arroja el valor exacto actualizado.

 

El calendario de la Anses en la semana del 8 al 12 de septiembre:

 

Jubilaciones y pensiones que no superen los haberes mínimos

DNI terminados en 0: 8 de septiembre

DNI terminados en 1: 9 de septiembre

DNI terminados en 2: 10 de septiembre

DNI terminados en 3: 11 de septiembre

DNI terminados en 4: 12 de septiembre

 

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo

DNI terminados en 0: 8 de septiembre

DNI terminados en 1: 9 de septiembre

DNI terminados en 2: 10 de septiembre

DNI terminados en 3: 11 de septiembre

DNI terminados en 4: 12 de septiembre

 

 

Asignación por Embarazo

DNI terminados en 0: 10 de septiembre

DNI terminados en 1: 11 de septiembre

DNI terminados en 2: 12 de septiembre

 

Asignación por Prenatal y Maternidad

DNI terminados en 0 y 1: 10 de septiembre

DNI terminados en 2 y 3: 11 de septiembre

DNI terminados en 4 y 5: 12 de septiembre

 

Pensiones No Contributivas

DNI terminados en 0 y 1: 8 de septiembre

DNI terminados en 2 y 3: 9 de septiembre

DNI terminados en 4 y 5: 10 de septiembre

DNI terminados en 6 y 7: 11 de septiembre

DNI terminados en 8 y 9: 12 de septiembre

 

Asignaciones Pago Único (matrimonio, adopción y nacimiento)

-Todas las terminaciones de DNI: del 9 de septiembre al 10 de octubre

 

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

-Todas las terminaciones de documento: del 8 de septiembre al 10 de octubre.

 

Cómo saber si tengo que cobrar alguna prestación de la Anses

Las personas que reciben prestaciones sociales a través de la Anses pueden consultar dónde y cuándo tienen el próximo cobro, el cual está determinado por el calendario de pagos que se realiza cada mes.

 

Para eso, deben seguir los siguientes pasos:

-Ingresar a la página de la Anses

-Completar el formulario con el número de beneficio o de CUIL

-Hacer clic en el botón “Consulta”.

-Si corresponde, el sistema informará el lugar y la fecha de cobro (desde el primer día hasta el último en que se puede cobrar la asistencia en cuestión)

