Anuncian que el acuerdo Mercosur-Unión Europea comenzará a aplicarse de forma “provisional” desde mayo

El acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur comenzará a aplicarse de manera provisional a partir del 1° de mayo, según anunció la Comisión Europea. La decisión marca un paso en la implementación del tratado comercial, que lleva más de dos décadas de negociaciones.

Desde el organismo europeo explicaron que esta modalidad regirá hasta que la Justicia de la Unión Europea se pronuncie sobre la legalidad del acuerdo. En ese contexto, señalaron que la medida permitirá avanzar con la eliminación inmediata de algunos aranceles.

Qué implica la aplicación provisional

La entrada en vigor parcial del acuerdo con el Mercosur permitirá que se comiencen a aplicar algunos de los beneficios comerciales previstos en el tratado. Entre ellos, se destaca la reducción de aranceles en distintos sectores.

Según lo informado, la Unión Europea podrá ampliar sus exportaciones de productos como automóviles, maquinaria, vinos y bebidas, mientras que los países sudamericanos tendrán mayor acceso para colocar alimentos y materias primas.

El acuerdo involucra a Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay por parte del bloque regional.

Acuerdo Mercosur y la Unión Europea.

Estado del proceso

La aplicación provisional del tratado dependerá de que los países hayan completado sus procedimientos internos de ratificación antes de fin de marzo y lo hayan notificado formalmente.

Hasta el momento, Argentina, Brasil y Uruguay ya avanzaron con ese proceso, mientras que Paraguay ratificó recientemente el acuerdo y se espera su notificación.

El proceso completo aún no está finalizado, ya que el Parlamento Europeo solicitó que la Justicia revise la legalidad del acuerdo, lo que podría demorar su implementación definitiva.

Acuerdo Mercosur y la Unión Europea.

Debate en Europa

El acuerdo con el Mercosur generó distintas posiciones dentro de Europa. Mientras algunos gobiernos, como los de Alemania y España, respaldaron el tratado, sectores vinculados a la producción agrícola expresaron cuestionamientos.

Entre los principales planteos se encuentran preocupaciones por la competencia de productos importados y por las diferencias en regulaciones.

Alcance del acuerdo

El tratado apunta a reducir de manera progresiva los aranceles sobre el comercio bilateral y a consolidar una de las zonas de libre comercio más amplias del mundo.

En términos generales, se prevé que la Unión Europea abra su mercado a una gran parte de las importaciones provenientes del Mercosur, mientras que los países sudamericanos también reducirán gravámenes sobre productos europeos.

La implementación provisional marcará el inicio de este proceso, mientras continúan las instancias legales y administrativas para su aplicación completa.