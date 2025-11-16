Mariano Werner emocionó a los hinchas con un noble gesto en el TC en Toay

El TC disputó la cuarta fecha de la Copa de Oro RUS en el autódromo de Toay, La Pampa, donde Mariano Werner llegó como uno de los grandes favoritos tras marcar el rumbo durante toda la actividad previa. Al mediodía del domingo, cuando los pilotos salieron a pista para completar la final, el ídolo de Ford parecía encaminado a llevarse la victoria luego de dominar cada sesión con contundencia.

🤩¡Un Zorro con su gente! Luego de abandonar en Toay y quedar fuera de la lucha por el campeonato, @mwernerok fue con sus fanáticos a brindarles un grato momento a pesar de la amargura por el abandono.#Werner #TCenToay pic.twitter.com/AMFZ8Tjo5H — Carburando (@CarburandoTV) November 16, 2025

Werner había sido el más rápido en el primer entrenamiento, había logrado la pole position y ganó la serie más veloz. En la carrera, rápidamente tomó distancia y se escapó del resto, consolidándose como líder absoluto. Sin embargo, a mitad de competencia,

La baja confiabilidad del motor —el mismo fantasma que lo persiguió toda la temporada— reapareció en el momento menos oportuno. Con una amplia ventaja construida, el entrerriano se vio obligado a abandonar cuando encabezaba la final, desatando la desilusión propia y de toda la hinchada de Ford.

La rotura del motor lo dejó sin chances matemáticas

El sueño de la victoria que le permitiera cerrar una herida abierta en 2025 quedó trunco en segundos. La nueva falla no hizo más que profundizar la preocupación de cara al cierre del campeonato, ya que Werner quedó sin posibilidades matemáticas de pelear por el título.

A pesar del duro golpe, el piloto tuvo un gesto que emocionó a su público: se acercó hasta el alambrado y se sacó fotos con los fanáticos que lo alentaron durante todo el fin de semana.

Luego de la actividad, Werner brindó declaraciones y fue directo en su análisis del abandono. “Se rompió algo abajo. El problema de la Serie lo encontramos, era una mala lectura del sensor, pero el auto estaba perfecto”, explicó sobre el desperfecto que lo dejó a pie en Toay.

El balance de un año complicado: “Fue uno de los años más duros”

En medio del balance de temporada, el oriundo de Paraná reconoció lo complejo del campeonato. “Fue uno de los años más duros, pusimos lo mejor y no lo pudimos enderezar. Llegamos a La Plata con la misma postura de siempre, con la intención de terminar de la mejor manera. En algunos momentos tuvimos la suerte necesaria, hoy no estuvo de nuestro lado”, analizó.

Conmovido por el apoyo recibido en el autódromo pampeano, el piloto agradeció especialmente a los fanáticos. “Le pido disculpas a la hinchada de Ford, que se nos escapó la oportunidad. Dejamos todo para llegar a la última, pero la suerte no está de nuestro lado. Agradezco al equipo por lo trabajado”, expresó.

Finalmente, destacó el respaldo de los simpatizantes y dejó una reflexión que resume el sentimiento del fin de semana: “El cariño de la gente es admirable, y la pasión. Estoy agradecido por el respeto, a Ford se le escapa una chance y Chevrolet no la desaprovechó”.