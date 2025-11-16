TC: Werner lideraba la carrera, pero abandonó y Ledesma ganó en Toay

El marplatense se quedó con la Final del Turismo Carretera en Toay y cortó una racha de más de cuatro años sin victorias. Mariano Werner lideraba con comodidad, pero debió desertar por una nueva rotura de motor.
Christian Ledesma y el Chevrolet Camaro del Pradecon Racing se impusieron en la final del TC en el autódromo de La Pampa, escenario de la penúltima fecha de la temporada 2025 y la cuarta de la Copa de Oro RUS. Mauricio Lambiris y Valentín Aguirre completaron el podio.
En el comienzo, Mariano Werner hizo una defensa prolija para aguantar el intento de Ledesma y quedarse con la punta, mientras que Lambiris se acomodó tercero, pero tenía la presión de Aguirre. Más atrás, Santiago Mangoni dio cuenta de Marcos Quijada para avanzar y Santiago Álvarez visitó el pasto debido a un despiste.
Facundo Chapur tuvo inconvenientes mecánicos cuando peleaba con Agustín Canapino dentro del top diez. En el fondo del pelotón, Josito Di Palma y Alfonso Domenech buscaban remontar. El golpe de escena fue la rotura del motor de Marcelo Agrelo en plena recta principal.
En la vuelta 13 se produjo el abandono de Werner cuando punteaba por la rotura del motor. Esta situación hizo que Ledesma heredé la vanguardia, secundado por Lambiris y Aguirre, quienes encabezaban el grupo perseguidor. En tanto, Matías Rossi y Facundo Ardusso se entreveraron en una lucha cerrado por ubicarse dentro del top 15.
Con solvencia y sin apremios de sus rivales, Ledesma sentenció a su favor la carrera y alcanzó su triunfo número 26 en la categoría. Lambiris y Aguirre completó el podio, mientras que Germán Todino fue cuarto y Canapino arribó quinto, estirando su ventaja en la Copa de Oro. Más atrás terminaron Landa, Santero, Jeremías Olmedo, Quijada y Mangoni.
🤩¡Un Zorro con su gente!
Luego de abandonar en Toay y quedar fuera de la lucha por el campeonato, @mwernerok fue con sus fanáticos a brindarles un grato momento a pesar de la amargura por el abandono.#Werner #TCenToay pic.twitter.com/AMFZ8Tjo5H— Carburando (@CarburandoTV) November 16, 2025
Con estos resultados, Canapino sigue como líder con 189 puntos, secundado por Mangoni con 131,5 y Matías Rossi, que ingresa como uno de los “tres de último minuto”, con 126 unidades. El Gran Premio Coronación del Turismo Carretera tendrá lugar el próximo 7 de diciembre en el autódromo de La Plata.
#TurismoCarretera | LA LLEGADA DEL GANADOR 👉Así llegaba Christian Ledesma y se abrazaba con Edgardo Iturralde (ingeniero del Pradecon Racing) tras ganar la final en Toay. pic.twitter.com/TDy8VJ0hnw— MundoSport 🔊 (@mundosportextra) November 16, 2025
TC en Toay
1 Ledesma Ch 37m57s426
2 Lambiris F 1.141
3 Aguirre Ch 1.352
4 Todino F 1.696
5 Canapino, A. Ch 2.399
6 Landa Ch 11.078
7 Santero F 14.558
8 Olmedo F 14.978
9 Quijada Ch 15.260
10 Mangoni Ch 15.602
11 Bonelli F 17.631
12 Spataro F 17.911
13 Ebarlín Ch 18.313
14 Candela T 22.778
15 Trucco D 27.278
16 Trosset F 27.885
17 Faín T 0.280
18 Rossi T y 28.931
19 Ardusso Ch 29.341
20 De La Iglesia D 29.868
21 Ruggiero T y 33.792
22 Di Palma Ch 34.345
23 Fontana Ch 34.672
24 Palazzo T y 38.112
25 Castellano D 38.337
26 Jakos T y 38.711
27 Craparo D 41.009
28 Benvenuti Ch 41.475
29 De Benedictis F 41.687
30 Fritzler T y 42.485
31 Domenech D 44.113
32 Canapino, M. Ch 44.286
33 Impiombato Ch 47.654
34 Martínez, T. T y 47.934
35 De Carlo Ch 1:06.366
36 Carinelli F 1 Vta
37 Azar T y 6 Vtas
38 Scialchi F 8 Vtas
39 Teti F 8 Vtas
40 Serrano Ch 10 Vtas
41 Martínez, A. F 12 Vtas
42 Álvarez Ch 15 Vtas
43 Werner F 17 Vtas
44 Vázquez D 17 Vtas
45 Mazzacane Ch 17 Vtas
46 Urcera F 20 Vtas
47 Agrelo T y 22 Vtas
48 Chapur T 26 Vtas