 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Deportes

TC: Werner lideraba la carrera, pero abandonó y Ledesma ganó en Toay

El marplatense se quedó con la Final del Turismo Carretera en Toay y cortó una racha de más de cuatro años sin victorias. Mariano Werner lideraba con comodidad, pero debió desertar por una nueva rotura de motor.

16 de Noviembre de 2025
Werner lideraba la carrera, pero abandonó.
Werner lideraba la carrera, pero abandonó. Foto: ACTC

El marplatense se quedó con la Final del Turismo Carretera en Toay y cortó una racha de más de cuatro años sin victorias. Mariano Werner lideraba con comodidad, pero debió desertar por una nueva rotura de motor.

Christian Ledesma y el Chevrolet Camaro del Pradecon Racing se impusieron en la final del TC en el autódromo de La Pampa, escenario de la penúltima fecha de la temporada 2025 y la cuarta de la Copa de Oro RUS. Mauricio Lambiris y Valentín Aguirre completaron el podio.

 

En el comienzo, Mariano Werner hizo una defensa prolija para aguantar el intento de Ledesma y quedarse con la punta, mientras que Lambiris se acomodó tercero, pero tenía la presión de Aguirre. Más atrás, Santiago Mangoni dio cuenta de Marcos Quijada para avanzar y Santiago Álvarez visitó el pasto debido a un despiste.

Facundo Chapur tuvo inconvenientes mecánicos cuando peleaba con Agustín Canapino dentro del top diez. En el fondo del pelotón, Josito Di Palma y Alfonso Domenech buscaban remontar. El golpe de escena fue la rotura del motor de Marcelo Agrelo en plena recta principal.

 

En la vuelta 13 se produjo el abandono de Werner cuando punteaba por la rotura del motor. Esta situación hizo que Ledesma heredé la vanguardia, secundado por Lambiris y Aguirre, quienes encabezaban el grupo perseguidor. En tanto, Matías Rossi y Facundo Ardusso se entreveraron en una lucha cerrado por ubicarse dentro del top 15.

Con solvencia y sin apremios de sus rivales, Ledesma sentenció a su favor la carrera y alcanzó su triunfo número 26 en la categoría. Lambiris y Aguirre completó el podio, mientras que Germán Todino fue cuarto y Canapino arribó quinto, estirando su ventaja en la Copa de Oro. Más atrás terminaron Landa, Santero, Jeremías Olmedo, Quijada y Mangoni.

 

Con estos resultados, Canapino sigue como líder con 189 puntos, secundado por Mangoni con 131,5 y Matías Rossi, que ingresa como uno de los “tres de último minuto”, con 126 unidades. El Gran Premio Coronación del Turismo Carretera tendrá lugar el próximo 7 de diciembre en el autódromo de La Plata.

TC en Toay

1 Ledesma Ch 37m57s426

2 Lambiris F 1.141

3 Aguirre Ch 1.352

4 Todino F 1.696

5 Canapino, A. Ch 2.399

6 Landa Ch 11.078

7 Santero F 14.558

8 Olmedo F 14.978

9 Quijada Ch 15.260

10 Mangoni Ch 15.602

11 Bonelli F 17.631

12 Spataro F 17.911

13 Ebarlín Ch 18.313

14 Candela T 22.778

15 Trucco D 27.278

16 Trosset F 27.885

17 Faín T 0.280

18 Rossi T y 28.931

19 Ardusso Ch 29.341

20 De La Iglesia D 29.868

21 Ruggiero T y 33.792

22 Di Palma Ch 34.345

23 Fontana Ch 34.672

24 Palazzo T y 38.112

 

25 Castellano D 38.337

26 Jakos T y 38.711

27 Craparo D 41.009

28 Benvenuti Ch 41.475

29 De Benedictis F 41.687

30 Fritzler T y 42.485

31 Domenech D 44.113

32 Canapino, M. Ch 44.286

33 Impiombato Ch 47.654

34 Martínez, T. T y 47.934

35 De Carlo Ch 1:06.366

36 Carinelli F 1 Vta

37 Azar T y 6 Vtas

38 Scialchi F 8 Vtas

39 Teti F 8 Vtas

40 Serrano Ch 10 Vtas

41 Martínez, A. F 12 Vtas

42 Álvarez Ch 15 Vtas

43 Werner F 17 Vtas

44 Vázquez D 17 Vtas

45 Mazzacane Ch 17 Vtas

46 Urcera F 20 Vtas

47 Agrelo T y 22 Vtas

48 Chapur T 26 Vtas

Temas:

Mariano Werner Copa de Oro Turismo Carretera Automovilismo La Pampa
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso