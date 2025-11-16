"Las carreras son así, hay años que están torcidos y son difíciles de enderezar".

Mariano Werner expresó su frustración tras abandonar la carrera de TC en Toay debido a una falla mecánica que lo dejó fuera de competencia en plena final. Consultado sobre lo ocurrido, resumió la situación con crudeza: “Se cortó algo abajo y se rompió”.

El piloto explicó que venía monitoreando un inconveniente previo, relacionado con la lectura de temperatura durante la serie. “El protéque leía mal y eso me cambiaba un poco la temperatura arriba del auto, pero no era un problema”, aclaró.

Werner: "Las carreras son así, hay años que están torcidos y son difíciles de enderezar"

Destacó que hasta el momento de la rotura, el funcionamiento del auto era óptimo. “Estaba todos los parámetros bien y de repente venía con un buen ritmo y funcionamiento general”, señaló. Sin embargo, la falla apareció sin aviso previo en plena recta: “Algo sufrió".

“Las carreras son así, hay años que están torcidos”

El entrerriano lamentó el desenlace porque se encontraba competitivo: “Las carreras son así, hay años que están torcidos y son difíciles de enderezar. Le pusimos todo”.

También se refirió al difícil 2025 que transita. “Fue un año bravísimo”, expresó. En ese mismo sentido, dedicó disculpas a quienes lo acompañan: “Fue difícil, pero trato de quedarme con las cosas buenas y positivas como la de hoy, de ayer”.

En charla con Campeones, se refirió al trabajo de Mario y Luis Riva con el motor que el paranaense dejó en sus manos. Afirmó que “están trabajando, ellos son conscientes que el TC no es fácil. Ellos tienen varios motores en el TN”.

Planes, motores y expectativas para 2025

Acerca del desafío técnico, Werner remarcó la complejidad del Turismo Carretera y el rol de su equipo: “Muchas veces es una papa caliente de agarrar, pero soy positivo, en este tiempo hemos hecho un montón de cosas que no se vieron”.

El entrerriano adelantó que diciembre será clave para definir su rumbo. “Veremos cómo se dan las pruebas, que ahí van a arrojar y ver dónde estamos parados”, comentó.