Se define la Fórmula 1: qué resultados necesitan Piastri, Norris y Verstappen para el título

El Gran Premio de Abu Dhabi será el escenario de una definición apasionante de la temporada 2025 de la Fórmula 1. Qué necesitan los pilotos candidatos para la consagración.
El campeonato de Fórmula 1 de la temporada 2025 se definirá este fin de semana en el Gran Premio de Abu Dhabi, al que llegan con chances de consagrarse campeonato los pilotos de McLaren, que son el británico Lando Norris y el australiano Oscar Piastri, además del neerlandés Max Verstappen (Red Bull).
El gran candidato es Norris, quien arribará a la vigésimo cuarta y última fecha del campeonato con 408 puntos, 12 más que Verstappen y 16 más que Piastri
Sin embargo, no se debe descuidar, ya que sus rivales demostraron un gran nivel en Qatar y un paso en falso durante la próxima carrera lo podría dejar con las manos vacías.
Qué necesitan los candidatos Norris, Verstappen y Piastri para ser campeones
Norris será campeón...
Si sale primero, segundo o tercero.
Si sale cuarto o quinto y Verstappen no gana.
Si sale sexto o séptimo y Verstappen y Piastri no ganan.
Si sale octavo, Verstappen termina tercero o peor y Piastri no gana.
Si sale noveno, Verstappen sale cuarto o peor y piastri no gana.
Si sale décimo o peor, Verstappen sale cuarto o peor y Piastri queda tercero o peor.
Verstappen será campeón.
Si gana y Norris termina cuarto o peor.
Si sale segundo, Norris termina octavo o peor y Piastri no gana.
Si sale tercero, Norris queda noveno o peor y Piastri termina segundo o peor.
Piastri será campeón...
Si gana y Norris queda sexto o peor.
Si sale segundo, Norris queda décimo o peor y Verstappen termina cuarto o peor.