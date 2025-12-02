Alpine anunció la fecha de presentación del auto que manejará Colapinto en 2026

Alpine confirmó cuándo dará a conocer el A526, el monoplaza que conducirán Franco Colapinto y Pierre Gasly en la temporada 2026 de la Fórmula 1. La presentación se realizará el 23 de enero en un evento organizado en Barcelona, según comunicó oficialmente la escudería con sede en Enstone.

En plena antesala del Gran Premio de Abu Dhabi —última cita del calendario—, el equipo adelantó que pilotos, directivos, socios e invitados asistirán al lanzamiento del nuevo diseño. La exhibición del vehículo está prevista para las 12.30 (hora local), lo que equivale a las 17.30 de Argentina.

El evento marcará el inicio de la pretemporada, que continuará con pruebas privadas del 26 al 30 de enero en el Circuito de Barcelona-Cataluña. Allí, el A526 estará en pista por primera vez, según confirmaron fuentes de la escudería. Luego, los ensayos oficiales se desarrollarán en Bahréin del 11 al 13 y del 18 al 20 de febrero, antes del comienzo del campeonato, programado para el 8 de marzo en Australia.

Mientras tanto, se espera que Alpine comunique esta semana los pilotos que integrarán los test de postemporada en Abu Dhabi. La estructura se suma así a otras escuderías que ya anunciaron sus planes: Aston Martin presentará su monoplaza el 9 de febrero y Red Bull junto a Racing Bulls realizará un evento el 15 de enero en Estados Unidos, enfocado en la revelación de sus nuevos colores.

El entusiasmo en torno al proyecto de Colapinto creció en los últimos días por versiones surgidas durante el Gran Premio de Qatar. Diversas fuentes señalaron que Mercedes —que motorizará a Alpine desde 2026— estaría más adelantada en el desarrollo de las nuevas unidades de potencia, lo que podría modificar el panorama competitivo de la nueva era técnica.

El ex director ejecutivo de Alpine, Marcin Budkowski, detalló que Honda —proveedora de Aston Martin— atravesaría demoras, al igual que Audi y Ferrari, que estarían enfrentando problemas con materiales clave. También mencionó inconvenientes en el programa de Red Bull Powertrains, asociado a Ford para 2026. “Solo Mercedes parece estar en tiempo y forma para las nuevas regulaciones sin problemas”, afirmó. No obstante, Aston Martin negó cualquier retraso por parte de Honda y expresó su sorpresa ante las declaraciones del polaco.

La confianza en los motores Mercedes no es nueva. En agosto, George Russell elogió la fiabilidad de la marca: “Definitivamente tengo mucha confianza en el lado del motor. Si nos fijamos en la última década, no puedo recordar cuándo Mercedes no tenía el mejor motor en promedio”, declaró a Motorsport. El británico destacó también la ventaja de compartir unidad de potencia entre varios equipos.

La expectativa en Alpine se sustenta no solo en el nuevo impulsor, sino también en la incorporación de la suspensión y transmisión desarrolladas por Mercedes. Se trata de un cambio profundo respecto a la realidad actual del A525, señalado como el auto más débil de la parrilla 2025 por sus falencias en aerodinámica, motor y caja.

La Fórmula 1 ingresará en 2026 en una nueva era, con autos más pequeños, neumáticos de menor tamaño y una distribución equitativa entre potencia híbrida y térmica.

Estos cambios vuelven impredecible el rendimiento futuro, más allá de las proyecciones internas de cada escudería. La primera señal concreta llegará con los test privados y, posteriormente, con la pretemporada en Bahréin, donde comenzarán a despejarse las dudas antes del inicio oficial de un campeonato que promete transformaciones de fondo.