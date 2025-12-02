Piloto de Fórmula 1 recibió una ola de insultos tras su polémica maniobra en Qatar

Kimi Antonelli quedó en el centro de la polémica luego de un episodio ocurrido en el tramo final del Gran Premio de Qatar. Mientras peleaba por el podio frente a Carlos Sainz, el italiano perdió el control de su Mercedes en la curva 10 tras un complejo tránsito en la novena. Ese despiste permitió que Lando Norris lo superara y obtuviera un cuarto lugar clave en la lucha por el campeonato.

El propio piloto explicó lo sucedido al término de la carrera: “En la novena curva tuve un momento tremendo, casi me caigo de la pista y perdí la posición ante Lando (en la décima), lo cual fue muy molesto. Entré un poco más rápido que en la vuelta anterior; obviamente y perdí la parte trasera de repente. No me lo esperaba”.

Sin embargo, durante la competencia, el ingeniero de Max Verstappen insinuó por radio que Antonelli “parecía haberlo dejado pasar”. Más tarde, Helmut Marko reforzó esa idea al afirmar que la maniobra había sido “demasiado obvia”. Esas declaraciones se propagaron con velocidad y desataron una ola de acoso sin precedentes.

🎥 L'erreur de Kimi Antonelli dans les derniers tours qui a permis à Lando Norris de prendre la 4e place de cette course. L'Italien est actuellement victime d'insultes pour avoir, soi-disant, "laissez-passer" Lando Norris. Quelle honte…🤮#F1 #QatarGPpic.twitter.com/Ycd3Q7gZlB — Tear Off (@TearOffFR) November 30, 2025

Según registros internos de Mercedes, Antonelli recibió más de 1.100 mensajes abusivos en redes sociales en menos de 24 horas, lo que representó un incremento del 1.100% respecto a un domingo habitual. Además, otros 330 comentarios agresivos fueron enviados a las cuentas oficiales del equipo.

Los ataques incluyeron mensajes de odio, agresiones homofóbicas y amenazas de muerte. Como señal de rechazo ante la situación, el joven piloto decidió reemplazar su foto de perfil por un fondo negro, gesto que visibilizó el impacto emocional de la escalada de violencia digital.

Análisis de medios especializados como Planet F1 y Motorsport revelaron que la telemetría y las imágenes on board confirman la versión del piloto: el aire sucio y la temperatura de los neumáticos provocaron la pérdida del tren trasero de su auto, lo que invalida por completo la teoría de un adelantamiento permitido.

Ante la magnitud del caso, Mercedes inició la recopilación de pruebas y solicitará la intervención de la FIA, organismo que impulsa la campaña United Against Online Abuse. Hasta el momento, la entidad no emitió un comunicado oficial.

En tanto, Red Bull reconoció mediante un comunicado que sus comentarios previos y posteriores a la carrera fueron “claramente incorrectos”.

El piloto italiano de Mercedes

“La repetición muestra a Antonelli perdiendo momentáneamente el control de su coche, lo que permitió que Norris lo adelantara. Lamentamos sinceramente que esto haya provocado que Kimi recibiera insultos en línea”, indicó la estructura. La disculpa personal llegó únicamente de parte de Marko ante un medio alemán.

La tensión creció cuando Toto Wolff respondió con dureza a las insinuaciones de Marko: “¡Bendito sea, Helmut! ¿Cómo se puede ser tan descerebrado para decir algo así? Esto es una completa tontería, me deja alucinado incluso con oírlo. Estamos luchando por el segundo puesto en el campeonato de Constructores, lo cual es importante para nosotros. Kimi luchaba por un posible tercer lugar en la carrera. O sea, ¿qué tan ingenuo puedes ser para decir algo así?”. El jefe de Mercedes también confrontó al ingeniero de Verstappen, Gianpiero Lambiase, aunque señaló que la situación se aclaró posteriormente.

El incidente ocurrió en la antesala de la definición del título en Abu Dhabi, con Lando Norris, Max Verstappen y Oscar Piastri en plena disputa. El cuarto puesto obtenido por Norris en Qatar le otorgó una ventaja de 12 puntos sobre Verstappen, lo que agregó tensión a un escenario ya convulsionado.

Antonelli, debutante en la Fórmula 1 en 2025 y considerado una de las principales promesas de Mercedes, venía sumando puntos y protagonizando duelos con pilotos experimentados como Sainz, Fernando Alonso y Sergio Pérez. Su rendimiento lo llevó a ser confirmado como compañero de George Russell para la temporada 2026.