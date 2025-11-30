Franco Colapinto terminó 14º en el GP de Qatar: Verstappen ganó y la definición de la F1 está al rojo vivo

Franco Colapinto logró una destacada actuación en el Gran Premio de Qatar, donde, a pesar de largar desde el pit lane debido a ajustes en su monoplaza, el piloto argentino de Alpine alcanzó la 14° posición tras una serie de maniobras estratégicas. El resultado no solo destacó la tenacidad del joven piloto, sino que también dejó el campeonato de Fórmula 1 más emocionante que nunca, con la definición del título en manos de Max Verstappen, quien dominó la carrera y estiró la pelea por el campeonato a la última fecha.

La jornada en el Circuito Internacional de Lusail comenzó de manera turbulenta. En la vuelta 7, un toque entre los pilotos de Alpine y Haas, Pierre Gasly y Nico Hülkenberg, respectivamente, provocó el abandono del alemán y la salida del safety car. Esta situación permitió a Colapinto, que había comenzado desde la última posición, ganar varias posiciones aprovechando la reducción de la velocidad en el pelotón. Después de la relanzada en la vuelta 11, el piloto argentino mantuvo un ritmo constante que le permitió mantenerse dentro del grupo de pilotos en su lucha por avanzar.

Estrategia, paradas en boxes y un avance sostenido

La carrera en Qatar fue también un desafío estratégico, debido a la limitación de 25 vueltas por neumático que obligó a todos los pilotos a realizar al menos dos paradas en boxes. En medio de las paradas estratégicas, Colapinto logró mantenerse competitivo y en la pelea por las posiciones intermedias. A pesar de haber comenzado en desventaja, el joven argentino se mostró sólido y consistente, especialmente en las últimas etapas de la carrera, cuando defendió con firmeza su posición ante Esteban Ocon, quien intentó superarlo en la vuelta 49.

A lo largo de la carrera, Colapinto demostró su capacidad para adaptarse a las exigencias del circuito y sacar el máximo provecho de su maquinaria, finalizando en la 14° posición, por delante de su compañero de equipo, Pierre Gasly, quien terminó en la 16° posición. Esta performance fue un reflejo de su crecimiento a lo largo de la temporada y de su capacidad para superar obstáculos, incluso en circunstancias complicadas como las que presentó el GP de Qatar.

Max Verstappen se impone y el campeonato sigue en vilo

En lo que respecta a la lucha por la victoria, Max Verstappen fue implacable, dominando la carrera de principio a fin. El piloto de Red Bull mostró su superioridad y se llevó el triunfo en Lusail, incrementando la tensión de cara a la última fecha del campeonato, que se disputará en Abu Dhabi. El neerlandés no dio tregua a sus rivales, y con este resultado, sigue aferrado a sus aspiraciones de conquistar su quinto título mundial.

Oscar Piastri, quien había mostrado un ritmo sólido durante todo el fin de semana, terminó en la segunda posición, mientras que Carlos Sainz completó el podio en tercer lugar. Lando Norris, líder del campeonato, finalizó en la cuarta posición y llegará al Gran Premio de Abu Dhabi con solo 12 puntos de ventaja sobre Verstappen. La definición del título se presenta más apretada que nunca, y todo se resolverá el 7 de diciembre, en una carrera que promete ser histórica. (Con información de Minuto Uno)