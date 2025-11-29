F1: Colapinto sufrió en la sprint y busca recuperarse en la clasificación

Franco Colapinto terminó último en la carrera sprint del Gran Premio de Qatar y buscará mejorar en la clasificación de esta tarde. La actividad continúa en el circuito de Lusail y puede verse por Fox Sports, Disney+ y F1TV.
Este sábado continúa la actividad del Gran Premio de Qatar de Fórmula 1 en el Circuito Internacional de Lusail, donde Franco Colapinto afrontó la última carrera sprint de la temporada. El argentino finalizó en el 20º puesto tras una parada estratégica del equipo Alpine en la última vuelta, que buscó probar el rendimiento del neumático rojo de cara a la clasificación.
Oscar Piastri se quedó con la victoria en una competencia sin grandes sobresaltos, seguido por George Russell y Lando Norris, quienes completaron el podio. Max Verstappen arribó cuarto y sumó puntos importantes en la pelea por el campeonato.
“El auto no va”, la frase de Colapinto tras la sprint
Tras culminar la carrera, Colapinto analizó su rendimiento y el de la unidad.
“Lamentablemente salí justo detrás de Stroll. Venía muy lento para abrir el gap con Pierre y quedé atrás de él. No pude hacer una vuelta limpia sin aire sucio. Fue positivo para aprender un poco, pero igualmente no vamos rápido y eso es lo más frustrante”, expresó el argentino en ESPN.
El piloto añadió que su compañero Pierre Gasly logró un mejor desempeño y que trabajan para revertir la falta de ritmo: “Creo que Pierre fue más rápido, encontró un poco más de cosas buenas en el auto. Nosotros lo ablandamos mucho y no va. Hay que ver por qué y si podemos solucionarlo un poquito para la qualy”.
Posiciones del campeonato tras la sprint
Con el resultado de hoy, Lando Norris continúa liderando la tabla con 396 puntos, seguido por Oscar Piastri con 374 y Max Verstappen con 371. La sprint permitió recortar diferencias en la lucha por el título y anticipa una clasificación muy peleada.
Lewis Hamilton tuvo una jornada complicada: largó desde el pitlane luego de que su equipo modificara el setup de suspensión y cerró la sprint en el 17º lugar.
“ No sé cómo hicimos para que el auto ande peor de lo que estaba”, admitió el británico.
Charles Leclerc también sufrió una mala largada y cayó cuatro lugares, finalizando 13º. Además, el italiano Kimi Antonelli recibió una sanción de cinco segundos por exceder los límites de pista, lo que alteró su posición final. Un dato curioso de la jornada fue que Novak Djokovic entregó los trofeos del podio, en un gesto que sorprendió a los fanáticos presentes en Lusail.
A qué hora clasifica Colapinto y dónde ver la transmisión
La clasificación del Gran Premio de Qatar se disputa este sábado desde las 15 (hora argentina). Colapinto y Gasly buscarán revertir el rendimiento de la sprint y mejorar sus posiciones de largada para la carrera del domingo. (Clarín)