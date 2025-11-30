"Fue duro": el balance de Franco Colapinto tras el GP de Qatar en Losail

Franco Colapinto tuvo un fin de semana lleno de adversidades en el Gran Premio de Qatar, disputado en el Circuito Internacional de Losail. El piloto argentino, que arrancó la carrera desde la calle de boxes debido a una modificación en la suspensión de su Alpine, logró mantenerse en pista y terminar en la 14ª posición, a una vuelta del ganador Max Verstappen (Red Bull). A pesar de las dificultades, destacó su esfuerzo y reflexionó sobre el complicado fin de semana.

"Hoy y ayer fue duro. No encontré el setup que quería en todo el fin de semana. Este circuito necesita mucha velocidad y no permite errores, ya que la grava te penaliza mucho si te sales un poco", comentó el piloto de 20 años, en declaraciones a ESPN. "Las curvas rápidas son divertidas, pero fue difícil para mí, sobre todo para adelantar, porque hubo dos paradas que hicieron la carrera un tanto monótona", agregó.

Dificultades con el A525 y el subviraje

El Gran Premio de Qatar no fue sencillo para Colapinto, quien sufrió por los problemas de inestabilidad del A525, el monoplaza de Alpine, que tuvo un daño en el piso durante la práctica del viernes. Este incidente afectó su rendimiento, colocándolo en la 20ª posición en cada sesión cronometrada y también en la carrera Sprint, lo que hizo aún más difícil la tarea en Losail.

"Durante todo el fin de semana no logré encontrar el ritmo que necesitaba. Ayer no manejé bien, y hoy mejoré un poco, pero todavía tengo problemas con el understeer (subviraje)", explicó el piloto argentino. "El coche sigue inestable y me falta confianza para empujar a fondo. A pesar de los cambios que realizamos, no pude dar con el setup adecuado", reconoció.

Pensando en Abu Dhabi y el cierre de temporada

A pesar de las dificultades, Colapinto se mostró optimista de cara a la última cita del campeonato en Abu Dhabi, donde buscará cerrar el año de la mejor manera posible. "Está siendo un final de temporada difícil, pero lo positivo es que ya terminamos Qatar, y ¡nos olvidamos de Qatar!", expresó el pilarense. "Ahora solo queda un esfuerzo más con el equipo, con la fábrica, y a cerrar bien el año", finalizó. (Con información de Campeones y ESPN)