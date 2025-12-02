 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
F1: los horarios para ver a Colapinto en el GP de Abu Dhabi

Franco Colapinto y sus rivales cerrarán la temporada de la Fórmula 1 en Abu Dhabi. A continuación, compartimos el cronograma completo para seguir la actividad.

2 de Diciembre de 2025
Colapinto
Tras disputarse las fechas de Las Vegas y Qatar, el próximo fin de semana llegará el cierre de la temporada 2025 de la Fórmula 1 en el Gran Premio de Abu Dhabi, que pondrá punto final al triplete de carreras. Será una cita cargada de tensión: no solo porque se coronará al nuevo campeón del mundo, sino también porque varios protagonistas se despedirán de sus autos y equipos.

 

Para Franco Colapinto y Pierre Gasly será el adiós definitivo al Alpine A525, un monoplaza que, lejos de pelear por los puntos, pasó gran parte del año luchando por no terminar último. Yas Marina será el escenario final antes de que la escudería encare su reestructuración técnica para 2026.

Pero toda la atención estará puesta arriba, en la pelea por el campeonato de pilotos. L a definición llega abierta por el error de McLaren en Qatar. El equipo papaya dejó pasar una chance inmejorable para liquidar el título -o al menos viajar más cómodo a Abu Dhabi- y Max Verstappen aprovechó cada centímetro: largó mejor, corrió mejor y Red Bull no falló en una estrategia que funcionó a la perfección. Así, el neerlandés estiró la lucha al último capítulo de la temporada.

En Yas Marina se dará un duelo inédito: un mano a mano a tres bandas. El tetracampeón Verstappen buscará recuperar la corona ante los dos McLaren, Lando Norris y Oscar Piastri, que llegan empatados en ambición pero bajo presión tras el tropiezo del equipo.

La agenda del GP de Abu Dhabi

Después del formato sprint utilizado en Qatar, Abu Dhabi regresará al formato tradicional de fin de semana. Todos los datos corresponden a Argentina, que a su vez comparte huso horario con Brasil, Uruguay y Paraguay.

Viernes 5/12:

Práctica 1: 6:30 horas.

Práctica 2: 10:00 horas.

Sábado 6/12:

Práctica 3: 7:30 horas.

Clasificación: 11:00 horas.

Domingo 7/12:

Carrera: 10:00 horas. (Olé)

Temas:

2026 Autos Franco Colapinto Fórmula 1
