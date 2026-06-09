San Antonio golpeó en Nueva York y volvieron a encender las finales de la NBA

Las finales de la NBA volvieron a tener suspenso. Cuando parecía que New York Knicks estaba encaminado a tomar una ventaja decisiva en la serie, San Antonio Spurs reaccionó en el momento indicado, ganó como visitante por 115-111 en el Madison Square Garden y se mantuvo con vida en la lucha por el título.

El triunfo permitió a la franquicia texana descontar en la serie, que ahora favorece 2-1 a los Knicks, y además puso fin a una larga racha de imbatibilidad que el conjunto neoyorquino mantenía en su estadio desde finales de abril.

El tercer encuentro de las Finales de la NBA comenzó con un claro dominio visitante. Los Spurs impusieron condiciones desde el inicio gracias a una ofensiva dinámica y a la efectividad de Stephon Castle, quien lideró el ataque durante el primer cuarto. Esa superioridad les permitió cerrar el período inicial con una ventaja de 33-22.

Sin embargo, la respuesta de los Knicks no tardó en llegar. Con una defensa mucho más intensa y una mejor circulación de balón, los locales cambiaron la historia antes del descanso. OG Anunoby fue una de las piezas clave de la remontada y New York logró irse al entretiempo al frente por 64-57.

Wembanyama lideró la reacción de San Antonio

El tercer cuarto marcó un nuevo giro en la historia. Con Victor Wembanyama como principal referencia ofensiva, San Antonio recuperó terreno, igualó el marcador y transformó el partido en un intercambio constante de liderazgo.

La joven estrella francesa volvió a demostrar por qué es una de las grandes figuras de la NBA al terminar la noche con 32 puntos y ocho rebotes. A su lado, Castle aportó 23 unidades en otra actuación decisiva para los Spurs.

La ventaja mínima de un punto con la que San Antonio cerró el tercer período terminó siendo determinante para encarar el tramo final con mayor confianza.

Los Knicks no pudieron cerrar la remontada

Pese a los intentos de New York por volver a dar vuelta el resultado, los Spurs lograron mantener la calma en los minutos decisivos. Jalen Brunson volvió a ser una de las figuras del conjunto local con 32 puntos, pero sus esfuerzos no alcanzaron para evitar la primera derrota de los Knicks en casa durante estos playoffs.

El triunfo visitante garantiza que la serie regresará a San Antonio para disputar al menos un quinto partido y vuelve a abrir una definición que parecía inclinarse hacia el lado neoyorquino.

Con la victoria en el Juego 3, las Finales de la NBA quedaron nuevamente abiertas. El cuarto encuentro se disputará este miércoles en Nueva York, donde los Knicks buscarán recuperar la ventaja de dos partidos, mientras que los Spurs intentarán igualar la serie y cambiar definitivamente el rumbo de la definición.