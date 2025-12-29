Romeo Molina dejó de ser el DT de Sportivo Urquiza tras la final perdida ante Neuquen

Romeo Molina dejó de ser el director técnico de Sportivo Urquiza, luego de cerrar su etapa al frente del primer equipo tras la final de la Copa de la Liga disputada el domingo. La despedida fue confirmada por el propio entrenador mediante un mensaje publicado en redes sociales, donde agradeció a todos los estamentos del club.

El conjunto de La V Azulada venía de caer por 3 a 0 ante Neuquen en la final del certamen, encuentro que se disputó en la cancha de Atlético Paraná. Ese resultado marcó el cierre de un proceso que había generado expectativas y que finalizó a pocas semanas del inicio de una etapa especial para la institución.

La salida de Romeo Molina se produce en la antesala de un año histórico para Sportivo Urquiza, que celebrará su centenario el 6 de junio de 2026. En ese contexto, el entrenador utilizó sus redes sociales para expresar su agradecimiento a jugadores, cuerpo técnico, dirigentes e hinchas, destacando el respeto, el compromiso y el sacrificio compartido durante su ciclo.

El DT tuvo solo palabras de agradecimiento. Foto: Prensa LPF

En su mensaje, también tuvo palabras especiales para su familia, remarcando el acompañamiento constante tanto en los momentos positivos como en las situaciones adversas. La despedida tuvo un tono emotivo y marcó el cierre formal de una etapa significativa dentro del club.

Molina no solo estuvo vinculado a Sportivo Urquiza como entrenador, sino que también formó parte de la institución durante varios años como jugador. Esa relación prolongada le dio un valor especial a su paso por el banco de suplentes y a la despedida confirmada en las últimas horas.

Con esta salida, la dirigencia de la V Azulada deberá comenzar la búsqueda de un nuevo cuerpo técnico para afrontar los compromisos deportivos del 2026. Este año tendrá un significado especial por el aniversario número cien del club que exigirá planificación y decisiones estratégicas de cara al futuro.