Argentina-Uruguay, el posible clásico mundialista que anticipó Cavani

Edinson Cavani habló desde Punta del Este sobre la chance de un cruce entre Argentina y Uruguay en el Mundial 2026. El delantero analizó el presente de ambas selecciones y la histórica rivalidad.
Argentina-Uruguay, el posible clásico mundialista que ya palpitó Edinson Cavani, comenzó a tomar forma a partir de las declaraciones del delantero uruguayo, quien se refirió a la chance de un cruce entre ambas selecciones en la Copa del Mundo 2026. El futbolista de Boca habló durante sus vacaciones en Punta del Este y analizó el presente de los dos equipos.
Cavani se encontraba en el balneario uruguayo, donde divide su descanso entre Punta del Este y su ciudad natal, Salto, cuando fue consultado sobre la posibilidad de un nuevo enfrentamiento con la Selección Argentina en la próxima cita mundialista, que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá, publicó Ole.
“Ojalá que les vaya bien a los dos, que hagan una buena Copa. Creo que las dos selecciones están bien, más allá de que Uruguay está pasando un momento de turbulencia, pero tiene buenos jugadores para hacer una buena Copa. Y Argentina también”, expresó Cavani en diálogo con DSports Verano.
El delantero hizo referencia a la chance concreta de que Argentina y Uruguay puedan cruzarse en instancias eliminatorias del Mundial 2026. Si bien no compartirían grupo en la fase inicial, los resultados podrían derivar en un enfrentamiento en los dieciseisavos de final.
Según el esquema previsto, si la Selección Argentina finalizara primera en el Grupo J, integrado por Argelia, Austria y Jordania, debería enfrentarse al segundo del Grupo H, donde estarían España, Uruguay, Arabia Saudita y Cabo Verde. Ese eventual cruce se disputaría en el Hard Rock Stadium de Miami.
La rivalidad del Río de la Plata
Cavani también se refirió a la histórica rivalidad entre ambas selecciones y al significado que tiene un clásico del Río de la Plata, incluso en contextos donde ambos equipos llegan con objetivos cumplidos.
“Son clásicos, la verdad que sí. Muchas veces nos tocó jugar en Eliminatorias, quizá llegábamos medio clasificados los dos, Argentina más que Uruguay, pero nunca eran partidos tranquilos”, señaló el delantero.
El atacante recordó además su experiencia en la final de la Copa América 2011, donde Uruguay se consagró campeón tras vencer a la Selección Argentina, y los múltiples enfrentamientos que tuvo a lo largo de su carrera con Lionel Messi, tanto a nivel selecciones como en clubes.
“Eso marca un poco lo que significa el clásico del Río de la Plata. Es una cuestión de cultura, cuando llega ese momento no importa la distancia, son partidos picantes”, concluyó Cavani, al describir la intensidad que caracteriza a estos cruces.
Mientras se acerca el Mundial 2026, las declaraciones del delantero reavivaron la expectativa por un posible enfrentamiento entre Argentina y Uruguay, un clásico que podría volver a tener un capítulo en la máxima cita del fútbol mundial.