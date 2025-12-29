Economistas prevén una inflación de 2,5% en diciembre

Indicaron que el índice mensual, que se conocerá el 13 de enero, fue "afectado por la suba de la carne; estiman que el año próximo podría cerrar entre 16% y 26%". Los detalles.
Las estimaciones privadas sobre la evolución de los precios al consumidor presentan un panorama mixto para el Gobierno, tanto en el cierre de 2025 como en las perspectivas para 2026. Según los analistas, la inflación anual de este año finalizaría por debajo del 31%, lo que la ubicaría en su nivel más bajo desde 2017, cuando había alcanzado el 24,8%. Al mismo tiempo, se espera que el proceso de desaceleración continúe durante los próximos doce meses, aunque a un ritmo insuficiente para alcanzar las metas oficiales planteadas en el Presupuesto.
Para diciembre, la mayoría de las consultoras proyecta una inflación mensual en torno al 2,5%, un nivel similar o levemente superior al registrado en noviembre. Entre los factores que explican esta dinámica se destaca el aumento en el precio de la carne, un rubro con alta incidencia en el índice general, además de los ajustes en precios regulados, como las tarifas de gas, electricidad y transporte.
El economista Sebastián Menescaldi, de la consultora EcoGo, estimó que la inflación de diciembre se ubicará cerca del 2,5%, impulsada principalmente por subas en carnes, que habrían registrado incrementos mensuales cercanos al 10,5%. El dato oficial correspondiente a ese mes será publicado por el Indec el martes 13 de enero.
En relación con 2026, los analistas coinciden en que el nuevo esquema de bandas cambiarias —que a partir del 1° de enero se ajustará según la inflación de dos meses previos—, junto con la evolución del mercado cambiario y el ingreso de capitales, será determinante para la trayectoria de los precios. Menescaldi señaló que, dependiendo del flujo de dólares y de factores como el blanqueo impulsado por el Gobierno, la inflación anual podría ubicarse entre 16% y 18% en un escenario favorable, o acercarse al 25% o 26% en uno menos dinámico.
Desde la consultora Analytica, Claudio Caprarulo también proyectó una inflación mensual de 2,5% para diciembre y advirtió que durante gran parte del mes se observó una aceleración en los precios de alimentos y bebidas. Además, indicó que las proyecciones macroeconómicas incluidas en el Presupuesto quedaron desactualizadas, dado que la inflación anual prevista para diciembre de 2025 era de 24,5% y el cierre sería varios puntos porcentuales superior. En ese marco, sostuvo que alcanzar una inflación del 10% anual en 2026 implicaría una suba mensual promedio cercana al 0,8%, un escenario que hoy no reflejan las proyecciones privadas.
Por su parte, María Castiglioni, directora de C&T Asesores Económicos, estimó una inflación anual de 16% para 2026, en un contexto de menor volatilidad cambiaria, superávit comercial y menor dependencia del financiamiento del Banco Central. No obstante, señaló que "incluso en ese escenario la inflación no descendería al ritmo necesario para cumplir la meta presupuestaria", dio cuenta en La Nación.
Desde la fundación Libertad y Progreso, Iván Cachanosky proyectó una inflación de diciembre del 2,2%, lo que llevaría el cierre de 2025 a un aumento anual del 30,5%. Para 2026, anticipó que la inflación mensual podría ubicarse por debajo del 2% a comienzos de año y acercarse al 1% hacia mediados, aunque con fluctuaciones en el segundo semestre. En ese contexto, estimó una inflación anual cercana al 15%.
Finalmente, Florencia Iragui, economista de la consultora LCG, también ubicó la inflación de diciembre alrededor del 2,5%, influida por factores estacionales y la inercia inflacionaria. Para 2026, advirtió que la actualización de las bandas cambiarias, las compras de divisas del Gobierno y los pagos de deuda podrían dificultar una desaceleración más rápida. Según sus proyecciones, la inflación anual medida de diciembre a diciembre rondaría el 22%.