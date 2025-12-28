El entrerriano Marcos Senesi es buscado por tres gigantes de Europa

El defensor entrerriano Marcos Senesi no renovó su contrato con el Bournemouth, volverá a quedar libre y se transformó en uno de los nombres más codiciados del mercado europeo, mientras consolida su regreso a la selección argentina.
El entrerriano Marcos Senesi atraviesa uno de los momentos más importantes de su carrera profesional. El defensor central, actualmente en el Bournemouth de la Premier League, no llegó a un acuerdo para renovar su contrato y quedará en condición de agente libre a mediados de 2026, una situación que lo posicionó en el centro del mercado de pases europeo.
La información fue confirmada por el periodista especializado César Merlo, quien detalló que, a partir del 1º de enero, Senesi ya puede negociar con otros clubes. Su presente futbolístico, su edad —28 años— y su experiencia internacional despertaron el interés de varias potencias del continente, entre ellas Barcelona, Juventus y Atlético de Madrid.
El caso de Marcos Senesi se potencia además por su versatilidad y regularidad en una de las ligas más exigentes del mundo. En la actual temporada suma 17 partidos oficiales, 1.445 minutos disputados y tres asistencias, siendo una pieza confiable en el Bournemouth, que marcha en la zona media de la tabla de la Premier League.
Un perfil buscado por los grandes de Europa
Entre los clubes interesados aparece el Barcelona, que sigue de cerca al defensor argentino como alternativa para reforzar su última línea. En paralelo, la Juventus lo incluyó entre sus prioridades tras la llegada de Marco Ottolini como nuevo director deportivo, según informó el reconocido periodista Fabrizio Romano.
El Atlético de Madrid, conducido por Diego Simeone, también analiza seriamente la incorporación de Marcos Senesi, un perfil que encaja con el ADN competitivo del “Cholo” y que se suma a la histórica presencia de futbolistas argentinos en el plantel colchonero.
Un factor clave en esta disputa es que Senesi posee nacionalidad italiana, lo que le permite a clubes como la Juventus ficharlo sin ocupar plaza de extranjero. Esta condición, sumada a su recorrido internacional, eleva aún más su cotización dentro del mercado europeo.
De San Lorenzo a la Premier League
Formado futbolísticamente en San Lorenzo de Almagro, Senesi dio el salto al fútbol europeo en 2019, cuando fue transferido al Feyenoord de los Países Bajos. Allí permaneció tres temporadas, se consolidó como referente defensivo y captó la atención del Bournemouth, que apostó por su llegada a la Premier League.
En Inglaterra, Marcos Senesi logró continuidad y experiencia de alto nivel, aspectos fundamentales para sostener su crecimiento. Ese recorrido también reforzó su vínculo con la selección argentina, pese a no haber tenido siempre un lugar asegurado en el ciclo de Lionel Scaloni.
En 2022, el defensor recibió una propuesta de Roberto Mancini para representar a Italia, posibilidad que rechazó con firmeza para mantener su compromiso con la Albiceleste. Esa decisión reafirmó su deseo de competir por un lugar en el seleccionado campeón del mundo.
El regreso a la Selección y el sueño mundialista
Durante 2025, Senesi volvió a ser considerado por el cuerpo técnico argentino. Walter Samuel viajó a Inglaterra para seguirlo de cerca y comunicarle que estaba bajo evaluación. Posteriormente, fue incluido en las últimas convocatorias, alimentando su ilusión de estar en el Mundial 2026.
En una defensa donde Nicolás Otamendi y Cristian “Cuti” Romero aparecen como titulares indiscutidos, y Lisandro Martínez es una opción firme cuando está en plenitud física, Marcos Senesi apuesta a consolidarse como una variante confiable y competitiva.