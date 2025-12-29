La Biblioteca Popular extendió su horario hasta fin de año

La institución mantendrá horario extendido durante lunes y martes para facilitar el acceso a libros antes del receso de enero. En diálogo con Elonce, desde la Biblioteca Popular destacaron el crecimiento de socios, talleres y actividades culturales.
La Biblioteca Popular extendió su horario de atención este lunes y mañana martes con el objetivo de que los socios puedan retirar material de lectura antes del receso de verano. La medida se aplicó en doble turno, previo al cierre de la institución durante todo el mes de enero.
Al respecto, Belén Pérez Lindo, a cargo de la comunicación, explicó a Elonce que “en estos dos últimos días que va a estar abierta la biblioteca, ampliamos los horarios de atención. Estamos por la mañana de 8 a 13 y por la tarde de 16 a 21. Así que hoy lunes y mañana martes vamos a estar trabajando en esos horarios”.
En ese sentido, precisó que luego de estas jornadas comenzará el receso estival. “La biblioteca se toma un receso durante todo el mes de enero y vamos a retomar con todas las actividades y los horarios habituales de atención a partir del lunes 2 de febrero”, indicó.
Retiro ampliado de libros para el verano
Pérez Lindo señaló que, pese al cierre de enero, se dispuso un régimen especial de préstamos para que los socios cuenten con material de lectura durante las vacaciones. “La gente puede venir en estos horarios a retirar un libro extra. El socio activo, en vez de uno, se lleva dos; y el socio protector, que siempre lleva dos, se puede llevar cuatro”, detalló.
Según explicó, la iniciativa buscó garantizar el acceso a la lectura durante el verano. “La idea es que nadie se quede sin lectura en el mes de enero, cuando la mayoría de la gente tiene más tiempo. El personal descansa, pero ahora estamos trabajando intensamente para que la gente tenga material de lectura en el verano”, remarcó.
Crecimiento de socios y talleres
En relación con la vida institucional, la referente destacó que la biblioteca logró sostener e incluso ampliar su padrón de socios. “Siempre varía un poco la gente que viene, porque algunos socios se dan de baja y hay otros nuevos, pero hemos mantenido y ampliado la cantidad de socios”, afirmó.
En ese marco, subrayó el rol central de los talleres. “Cada vez es más amplia la propuesta: talleres de fotografía, escritura, estimulación cognitiva y fotografía literaria, entre otros. Eso hace que haya nuevos socios y que haya vida en la institución”, sostuvo.
Asimismo, precisó que durante el año se desarrollaron más de 20 talleres. “Este año tuvimos más de 20 talleres que se dan de lunes a sábados y eso hace que la gente se asocie y que, además del taller, también se estimule la lectura”, agregó.
Actividades culturales y desafíos edilicios
La biblioteca también impulsó numerosas actividades culturales a lo largo del año. Pérez Lindo recordó propuestas como “Palabras en Bebidas”, presentaciones de libros, recitales musicales, el concurso literario internacional que se sostiene desde 2010 y la tradicional Noche de Pijamas. Además, mencionó la participación en la Noche de los Museos Entrerrianos.
Finalmente, se refirió al estado del edificio como uno de los principales desafíos. “Desde hace años venimos trabajando en un proyecto de puesta en valor integral. El edificio está en muy malas condiciones y el techo de la sala de lectura está cada vez más deteriorado”, advirtió.
En ese sentido, expresó el deseo de avanzar con obras en 2026. “Uno de los objetivos principales es restaurar el techo de la sala de lectura, porque allí están la mayoría de los libros. Ojalá que en el 2026 se pueda dar”, concluyó.