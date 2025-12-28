Messi por Sudamérica: el Inter Miami anunció su gira de pretemporada

El Inter Miami de Lionel Messi pone primera de cara a la temporada 2026 y ya confirmó los primeros tres partidos de su pretemporada, que tendrán como escenario Sudamérica. Actual campeón de la MLS, el equipo de La Florida enfrentará a clubes con historia y títulos en Perú, Colombia y Ecuador, en una preparación exigente antes de iniciar la defensa de su corona.

El itinerario de los amistosos

La gira comenzará en Lima, Perú, donde Las Garzas jugarán por segunda temporada consecutiva. El sábado 24 de enero se medirán ante Alianza Lima en el estadio Alejandro Villanueva. El club peruano suma 25 títulos de Primera División y representa un examen de alto nivel para el conjunto estadounidense, según informó TycSports.

Luego, el equipo viajará a Medellín para enfrentar a Atlético Nacional en el estadio Atanasio Girardot el sábado 31 de enero. Los Verdolagas, el club más laureado de Colombia con 18 ligas locales y dos Copas Libertadores, pondrán a prueba la solidez del Inter Miami en su gira internacional.

Cierre en Ecuador

El cierre del tour será en Guayaquil, Ecuador, el sábado 7 de febrero, cuando el elenco dirigido por Javier Mascherano visite a Barcelona en el estadio Monumental Banco Pichincha. Este será el primer enfrentamiento oficial del club estadounidense ante un rival ecuatoriano, cuyo palmarés local suma 16 títulos de liga.

El calendario internacional de amistosos busca consolidar el ritmo del equipo y evaluar a los refuerzos antes del inicio de la temporada MLS 2026. La gira también permitirá a los hinchas sudamericanos ver de cerca a Lionel Messi en acción, generando un interés masivo y una gran expectativa en cada sede.

Los encuentros servirán además para fortalecer la presencia del club en Sudamérica y estrechar la relación con seguidores históricos y nuevos fanáticos del fútbol estadounidense.