Mercado de pases: Real Madrid definió el futuro de Franco Mastantuono

El Real Madrid tomó una decisión sobre el futuro de Franco Mastantuono y desmintió los rumores de una posible salida a préstamo. Desde el club ratificaron que el futbolista argentino forma parte del proyecto deportivo.
El Real Madrid definió el futuro de Franco Mastantuono y descartó la posibilidad de que el futbolista argentino sea cedido a préstamo en el próximo mercado de pases. La decisión se conoció en medio de versiones que indicaban una posible salida del exjugador de River, las cuales fueron desmentidas de manera categórica.
La información fue confirmada por el periodista Fabrizio Romano, especializado en transferencias internacionales, quien negó los rumores que circularon en las últimas horas. “Los informes que indican que Franco Mastantuono dejaría el Real Madrid a préstamo en enero están muy alejados de la realidad”, escribió en su cuenta de X.
Según detalló Romano, la dirigencia del club español nunca evaluó seriamente la opción de una cesión y mantuvo una postura clara respecto al rol del jugador en el corto y mediano plazo. En ese sentido, tanto el entrenador Xabi Alonso como la dirección deportiva consideraron a Mastantuono como una pieza incluida dentro del proyecto deportivo del club, publicó TN.
La decisión se dio en un contexto marcado por el análisis del rendimiento del futbolista durante el último semestre. Desde su llegada al Real Madrid, Mastantuono tuvo una participación acotada y registró pocos hechos destacados en términos estadísticos.
De acuerdo con los registros oficiales, el mediocampista argentino anotó un gol, que se produjo ante Levante en la sexta fecha de La Liga. Ese fue, hasta el momento, su único tanto desde su incorporación al club.
Análisis del rendimiento
La prensa española analizó su desempeño y señaló que el jugador mostró dificultades para adaptarse al ritmo del fútbol europeo. Algunos medios remarcaron una menor incidencia directa en el juego y observaron cambios en su dinámica respecto a su etapa en el fútbol argentino.
Además, su actuación en la Copa del Rey frente a Talavera fue objeto de evaluaciones críticas por parte de la prensa especializada, que mencionó errores de concentración durante el encuentro. Esos análisis se sumaron al debate generado en torno a su continuidad, aunque desde el club aclararon que esas versiones no modificaron la planificación deportiva.
Con esta definición, el Real Madrid dejó en claro que Franco Mastantuono continuará en la institución y que no será cedido en el próximo mercado, ratificando la confianza del cuerpo técnico y la dirigencia en el desarrollo del futbolista argentino.