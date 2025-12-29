Durante sus vacaciones, niño creó un emprendimiento de "bici mandados"

Durante sus vacaciones de verano, un niño transforma el tiempo libre en una experiencia de aprendizaje y compromiso en Federación. Con una bicicleta como aliada, desarrolla un emprendimiento que genera admiración y apoyo entre los vecinos.
Un niño lleva adelante durante sus vacaciones de verano un emprendimiento propio al que llama “Bici Mandados”, una iniciativa que combina esfuerzo, responsabilidad y espíritu solidario, y que despierta el reconocimiento de la comunidad de Federación.
El protagonista es Tomás, quien decide salir a las calles con su bicicleta para ofrecer un servicio de mandados a demanda. Con entusiasmo y constancia, recorre distintos puntos de la ciudad para realizar compras, entregas y pequeños encargos solicitados por vecinos, demostrando compromiso y ganas de aprender, dio a conocer Radio City
El funcionamiento del emprendimiento es simple y efectivo. Tomás recibe los pedidos, coordina cada encargo y se traslada en bicicleta para cumplirlos. Esta modalidad le permite organizar su tiempo, asumir responsabilidades y promover, al mismo tiempo, el uso de un medio de transporte saludable y sustentable.