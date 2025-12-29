 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Sociedad En Federación

Durante sus vacaciones, niño creó un emprendimiento de "bici mandados"

29 de Diciembre de 2025
Durante sus vacaciones, niño creó un emprendimiento de "bici mandados"
Durante sus vacaciones, niño creó un emprendimiento de "bici mandados" Foto: Radio City

Durante sus vacaciones de verano, un niño transforma el tiempo libre en una experiencia de aprendizaje y compromiso en Federación. Con una bicicleta como aliada, desarrolla un emprendimiento que genera admiración y apoyo entre los vecinos.

Un niño lleva adelante durante sus vacaciones de verano un emprendimiento propio al que llama “Bici Mandados”, una iniciativa que combina esfuerzo, responsabilidad y espíritu solidario, y que despierta el reconocimiento de la comunidad de Federación.

 

El protagonista es Tomás, quien decide salir a las calles con su bicicleta para ofrecer un servicio de mandados a demanda. Con entusiasmo y constancia, recorre distintos puntos de la ciudad para realizar compras, entregas y pequeños encargos solicitados por vecinos, demostrando compromiso y ganas de aprender, dio a conocer Radio City

 

 

El funcionamiento del emprendimiento es simple y efectivo. Tomás recibe los pedidos, coordina cada encargo y se traslada en bicicleta para cumplirlos. Esta modalidad le permite organizar su tiempo, asumir responsabilidades y promover, al mismo tiempo, el uso de un medio de transporte saludable y sustentable.

Temas:

Ciudad Comunidad
