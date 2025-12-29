Celebraron los 136 años de Colonia Elía con un festival popular y gran convocatoria

REDACCIÓN ELONCE
Colonia Elía celebró su 136º aniversario con un festival popular que reunió a vecinos y visitantes de la región, registró Elonce. El evento había sido suspendido por lluvia y se realizó finalmente con espectáculos musicales y actividades protocolares.
Colonia Elía celebró su 136 aniversario con un festival popular que convocó a vecinos de la localidad y a visitantes de distintos puntos del departamento Uruguay y zonas cercanas. Los festejos se realizaron durante la noche del domingo, luego de haber sido suspendidos días atrás debido a las condiciones climáticas.
El intendente Ramón Barrera explicó a Elonce que el aniversario oficial de la localidad se conmemora el 25 de noviembre, pero que las lluvias obligaron a reprogramar las actividades. “Habíamos suspendido el festejo porque los eventos al aire libre tienen sus riesgos, pero gracias a que mejoró el tiempo pudimos concretarlo”, señaló.
Las actividades comenzaron alrededor de las 19 con la llegada de agrupaciones tradicionalistas locales y de localidades vecinas, en el marco de la parte protocolar del acto. El jefe comunal indicó que se decidió acotar el cronograma para facilitar la participación de la comunidad. “Sabemos que al día siguiente mucha gente trabaja, por eso reducimos un poco el itinerario”, explicó.
Durante la noche se presentaron distintos artistas y grupos musicales, con una grilla que incluyó chamamé, folcklore y cumbia santafesina. El cierre estuvo a cargo del cantante Mario Pereyra, quien destacó la respuesta del público. “Tenemos un público bárbaro y un marco espectacular de gente. El tiempo nos viene acompañando y eso permite disfrutar de la fiesta”, expresó en diálogo con Elonce.
Barrera resaltó además la presencia de visitantes de localidades como Herrera, San Justo, Caseros y Concepción del Uruguay, y subrayó la intención de fortalecer el perfil turístico de la localidad. “La idea es convocar y darle un sentido turístico a Colonia Elía”, manifestó.
Balance y proyección
El intendente también se refirió al contexto económico y a la gestión de los recursos municipales. Indicó que se trabajó de manera responsable para poder concretar el festejo y destacó el acompañamiento del gobierno provincial. “Son tiempos difíciles, pero tratamos de hacer lo que podemos con los recursos que tenemos”, afirmó.
Los festejos se extendieron hasta la madrugada y se desarrollaron sin inconvenientes, con una amplia participación de la comunidad. Desde el municipio señalaron que la celebración permitió reafirmar la identidad local y fortalecer los vínculos entre vecinos y visitantes, en el marco de un nuevo aniversario de la localidad.