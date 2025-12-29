Patronato define sus últimos refuerzos para el plantel de 2026

Con la llegada de varios jugadores y la mirada puesta en nuevos refuerzos, Patronato sigue delineando su plantel para 2026 bajo la conducción de Rubén Darío Forestello.
El plantel de Patronato sigue tomando forma de cara al 2026. Con las incorporaciones de Agustín Araujo, Franco Meritello, Fede Bravo, Tomás Attis y Hernán Rivero, el club avanza en la estructuración de su equipo, aunque la dirigencia y el cuerpo técnico aún buscan cerrar algunas posiciones clave para reforzar el plantel.
Si bien el mercado de fichajes está en pleno movimiento, las posibilidades de incorporar nuevos jugadores siguen sobre la mesa, y Patronato apunta a sumar, al menos, un lateral izquierdo, un volante derecho y un delantero más para completar la plantilla.
Según lo confirmado por Código Patrón, Lautaro Geminiani, Enzo Avaro (quien tiene una oferta de Mitre de Santiago del Estero) y Guillermo Ortíz son algunos de los futbolistas que ya han tenido conversaciones con Patronato. Si bien aún no hay acuerdos cerrados, estos jugadores podrían sumarse a las filas del Rojinegro en el inicio del próximo año. Además, es posible que surjan otros nombres de cara a los primeros días del 2026, lo que mantendrá abierta la puerta para más incorporaciones.
Posibles incorporaciones y nuevas opciones para Forestello
En la búsqueda de los últimos refuerzos, Rubén Darío Forestello se encuentra evaluando diversas opciones que podrían aportar al equilibrio del plantel. Un lateral izquierdo es uno de los puestos prioritarios, dado que la banda izquierda es clave para el esquema de juego del entrenador. Además, el volante derecho es otra de las posiciones que necesita reforzarse, con el objetivo de darle más variantes al equipo para el ataque y la generación de juego.
Por último, un delantero es fundamental para cubrir las posibles bajas o necesidades ofensivas durante la temporada. Los futbolistas mencionados, como Geminiani y Ortíz, se perfilan como opciones fuertes para esos puestos. La dirigencia está trabajando para conseguir los acuerdos y concretar las incorporaciones, con la intención de cerrar el plantel antes de que inicie la pretemporada.
En este sentido, la llegada de refuerzos sigue siendo un tema central, y el objetivo es conformar un equipo competitivo que esté a la altura de los desafíos que se presentarán en 2026.
Amistosos de preparación: los viejos conocidos
Mientras se terminan de definir las incorporaciones, Patronato también trabaja en su preparación para el inicio del nuevo ciclo. De cara a los amistosos de pretemporada, se han acordado, a priori, tres partidos con equipos que ya son viejos conocidos del club. Colón, Atlético Rafaela y Unión (con la posibilidad de enfrentar a su Reserva) serían los rivales de Patronato en esta etapa de preparación.