Boca definió su futuro: Claudio Úbeda continuará como DT en 2026

Este lunes 29 de diciembre, quedó confirmado que Claudio Úbeda será el DT de Boca en 2026, una definición que terminó con semanas de versiones cruzadas dentro del ámbito xeneize. La determinación fue tomada por Juan Román Riquelme, quien optó por mantener la planificación pensada para el próximo calendario competitivo.

El desenlace llegó después de un partido que generó cuestionamientos, especialmente por decisiones tácticas y declaraciones posteriores que alimentaron la incertidumbre. A pesar de ese escenario, la conducción institucional entendió que el proceso debía sostenerse sin alteraciones bruscas.

Desde el entorno dirigencial valoraron la forma en la que Claudio Úbeda condujo al plantel en un contexto sensible, marcado por un hecho doloroso que impactó de lleno en la estructura deportiva. El trabajo cotidiano, la cercanía con el grupo y la continuidad metodológica fueron aspectos determinantes para la ratificación.

Foto: Archivo Elonce.

La respuesta del vestuario también tuvo peso específico en la resolución. Referentes del equipo destacaron el orden, la claridad conceptual y la tranquilidad transmitida durante entrenamientos y concentraciones. Esa sintonía interna fue clave para consolidar la confianza dirigencial.

Aunque Claudio Úbeda será el DT de Boca en 2026, aún resta definir el encuadre contractual. El vínculo actual se extiende hasta mitad del año próximo bajo otra función formal, por lo que las partes deberán acordar si se actualiza el acuerdo o se firma uno nuevo con vigencia completa.

Por el momento, Úbeda mantendrá su cuerpo técnico. Foto: Archivo Elonce.

Otro punto que sigue en análisis es la conformación definitiva del cuerpo técnico, según informó TyC Sport. La posibilidad de sumar un asistente externo está sobre la mesa, aunque se descartó modificar la estructura de trabajo formativo, considerada estratégica a largo plazo.

Con los desafíos internacionales como eje central del calendario venidero, Boca apuesta a la estabilidad como base del proyecto. La continuidad del proceso busca fortalecer una identidad futbolística clara y evitar rupturas innecesarias en una etapa clave de reconstrucción.

La confirmación de que Claudio Úbeda será el DT de Boca en 2026 marca el cierre de un ciclo de especulaciones y abre una nueva etapa enfocada en la planificación, la competencia y los objetivos deportivos trazados para el próximo año.