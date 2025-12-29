 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Política Fallo judicial por daño ambiental

Ordenaron frenar desmontes y recomponer un área natural protegida tras un amparo

La Justicia hizo lugar parcialmente a un amparo ambiental y ordenó el cese inmediato de movimientos de suelo y desmonte en un sector protegido por ley provincial. Además, dispuso un plan de recuperación con especies nativas y fijó responsabilidades.

29 de Diciembre de 2025
Ordenaron frenar desmontes y recomponer un área natural protegida.
Ordenaron frenar desmontes y recomponer un área natural protegida. Foto: (Era Verde).

La Justicia hizo lugar parcialmente a un amparo ambiental y ordenó el cese inmediato de movimientos de suelo y desmonte en un sector protegido por ley provincial. Además, dispuso un plan de recuperación con especies nativas y fijó responsabilidades.

La resolución de amparo ambiental en Colón derivó en un fallo judicial que ordenó el cese inmediato de los movimientos de suelo y el desmonte en un área natural protegida, tras una acción presentada por una asociación civil en defensa del bosque nativo.

 

La jueza Civil y Comercial N°1 de Colón, María José Diz, resolvió hacer lugar parcialmente a la acción de amparo promovida por la Asociación Civil Arroyo Perucho Salvaje (ACAPS), al considerar acreditado el daño ambiental ocasionado en un sector del Barrio Perucho Verne, territorio alcanzado por la Ley Provincial N° 11.011, que creó el Área Natural Protegida en la categoría de Reserva de Usos Múltiples.

En su sentencia, la magistrada ordenó el cese inmediato de toda actividad vinculada a movimientos de suelo y desmonte en el predio, y dispuso el cumplimiento de un Plan de Recuperación de la cobertura vegetal, que deberá ejecutarse con especies nativas propias del ecosistema afectado.

 

Responsabilidades y alcances del fallo

 

La jueza declaró responsables del daño ambiental ocasionado al bosque nativo a Francisco Rossier, en carácter de ejecutor de las tareas, y a Milagros Belén Rossier, como propietaria del inmueble. Asimismo, atribuyó responsabilidad al Gobierno de la Provincia de Entre Ríos, a través de la Secretaría de Ambiente, en su rol de autoridad de control y fiscalización.

 

En contrapartida, la magistrada rechazó la acción de amparo interpuesta contra la Municipalidad de San José, al considerar que no se configuraron los presupuestos necesarios para atribuirle responsabilidad directa en los hechos denunciados.

 

Plan de recuperación ambiental

 

El fallo exhortó a los responsables y al Estado provincial a implementar medidas concretas tendientes al reacomodamiento y estabilización del suelo, la recuperación de la cobertura vegetal con especies nativas y la protección integral del humedal afectado.

 

La jueza estableció que el plazo estimado para la estabilización inicial del área deberá ubicarse entre los 12 y 24 meses, período durante el cual deberán ejecutarse las acciones necesarias para revertir el daño ocasionado.

 

Además, dispuso que la recuperación estructural de los estratos arbóreo y arbustivo no podrá ser inferior a 100 plantines de especies forestales nativas, los cuales deberán ser distribuidos de acuerdo con los criterios técnicos y las especies detalladas en la resolución judicial.

 

Control y seguimiento

 

Por último, la magistrada determinó que el control y seguimiento del Plan de Recuperación de la cobertura vegetal quedará a cargo del Gobierno de Entre Ríos, a través de la Secretaría de Ambiente, en su carácter de autoridad de aplicación de la normativa ambiental vigente.

 

La resolución judicial se inscribió en el marco de la legislación provincial de protección del ambiente y reafirmó la obligación de recomponer los daños causados en áreas naturales protegidas, priorizando la preservación de los ecosistemas y el cumplimiento efectivo de las leyes ambientales.

Temas:

fallo judicial gobierno Ambiente justicia recuperación
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso