Se anunció el cronograma de pagos para la administración pública entrerriana

Política Haberes de diciembre

29 de Diciembre de 2025
El gobierno provincial anunció que este sábado comienza el cronograma de pagos para los activos y pasivos de la administración pública entrerriana. El detalle.

El gobierno provincial informa el cronograma de pagos de haberes correspondientes al mes de diciembre de 2025 para las y los trabajadores activos y pasivos de la administración pública.

 

El pago comenzará a acreditarse a partir del sábado 3 de enero de 2026 y se realizará de manera escalonada, de acuerdo con los tramos salariales establecidos.

 

El detalle del cronograma es el siguiente:

 

Lunes 5 de enero (acreditación el 3 de enero): hasta 943.000 pesos.

Martes 6 de enero: desde 943.001 hasta 1.127.000 pesos.

Miércoles 7 de enero: desde 1.127.001 hasta 1.430.000 pesos.

Jueves 8 de enero: desde 1.430.001 hasta 1.978.000 pesos.

Viernes 9 de enero: desde 1.978.001 pesos en adelante.

