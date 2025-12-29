Ultiman detalles para la Fiesta de Año Nuevo con Samba Na Esquina en la Peatonal

REDACCIÓN ELONCE
La banda Samba Na Esquina organiza una fiesta única para recibir el Año Nuevo en la Peatonal, con samba, música en vivo y mucha emoción. Juan Ignacio Bonetti y Natalia Damadian anticiparon detalles.
Este 31 de diciembre, la última cuadra de la Peatonal de la ciudad se convertirá en el escenario de la esperada Fiesta de Año Nuevo, organizada por la banda Samba Na Esquina. En diálogo con Elonce, Juan Ignacio Bonetti y Natalia Damadian compartieron su entusiasmo por el evento. “Estamos con muchas ganas de estar sambando y cantando en la calle. Estamos con mucha expectativa de este comercio,” expresó Bonetti, destacando el clima festivo y la energía que generará la banda en la celebración.
El evento se llevará a cabo frente a la sede de la UCR, y según Bonetti, “está garantizado que va a ser una linda noche.” Este año, la fiesta contará con invitados de la ciudad de Santa Fe y Paraná, ampliando la convocatoria y creando un ambiente único. Damadian agregó que este evento será “una roda gigante esta vez,” lo que anticipa una noche llena de música, samba y buena compañía.
Repertorio variado y sorpresas para todos los asistentes
Con casi 19 años de trayectoria, Samba Na Esquina es conocida por su amplio repertorio de samba, y este 31 de diciembre no será la excepción. Bonetti y Damadian adelantaron que habrá una mezcla de canciones viejas y nuevas. “Va a haber cosas viejas que la gente ya conoce, arreglitos nuevos de temas,” dijeron, asegurando que la gente podrá disfrutar de una variedad de estilos y melodías.
El evento será gratuito para el público, lo que permitirá que todos puedan disfrutar de una noche llena de música y alegría sin ningún costo. Sin embargo, la banda ha lanzado una “gorra virtual” con el alias SAMBANAESQUINA, para quienes deseen colaborar con el evento. Esta iniciativa permite a los asistentes apoyar de manera digital, incluso si no pueden estar presentes en la fiesta.
Bonetti y Damadian mostraron su entusiasmo por la importancia de este tipo de eventos para la comunidad. “Está garantizado que va a ser una linda noche,” concluyó Bonetti, destacando que esta fiesta será una excelente manera de cerrar el año y recibir el nuevo con ritmo y alegría.