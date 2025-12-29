 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Haciendo Comunidad Show musical para recibir el 2026

Ultiman detalles para la Fiesta de Año Nuevo con Samba Na Esquina en la Peatonal

La banda Samba Na Esquina organiza una fiesta única para recibir el Año Nuevo en la Peatonal, con samba, música en vivo y mucha emoción. Juan Ignacio Bonetti y Natalia Damadian anticiparon detalles.

29 de Diciembre de 2025
Samba Na Esquina.
Samba Na Esquina. Foto: Elonce.

REDACCIÓN ELONCE

La banda Samba Na Esquina organiza una fiesta única para recibir el Año Nuevo en la Peatonal, con samba, música en vivo y mucha emoción. Juan Ignacio Bonetti y Natalia Damadian anticiparon detalles.

Este 31 de diciembre, la última cuadra de la Peatonal de la ciudad se convertirá en el escenario de la esperada Fiesta de Año Nuevo, organizada por la banda Samba Na Esquina. En diálogo con Elonce, Juan Ignacio Bonetti y Natalia Damadian compartieron su entusiasmo por el evento. “Estamos con muchas ganas de estar sambando y cantando en la calle. Estamos con mucha expectativa de este comercio,” expresó Bonetti, destacando el clima festivo y la energía que generará la banda en la celebración.

 

El evento se llevará a cabo frente a la sede de la UCR, y según Bonetti, “está garantizado que va a ser una linda noche.” Este año, la fiesta contará con invitados de la ciudad de Santa Fe y Paraná, ampliando la convocatoria y creando un ambiente único. Damadian agregó que este evento será “una roda gigante esta vez,” lo que anticipa una noche llena de música, samba y buena compañía.

 

Foto: Elonce.
Foto: Elonce.

 

Repertorio variado y sorpresas para todos los asistentes

 

Con casi 19 años de trayectoria, Samba Na Esquina es conocida por su amplio repertorio de samba, y este 31 de diciembre no será la excepción. Bonetti y Damadian adelantaron que habrá una mezcla de canciones viejas y nuevas. “Va a haber cosas viejas que la gente ya conoce, arreglitos nuevos de temas,” dijeron, asegurando que la gente podrá disfrutar de una variedad de estilos y melodías.

 

El evento será gratuito para el público, lo que permitirá que todos puedan disfrutar de una noche llena de música y alegría sin ningún costo. Sin embargo, la banda ha lanzado una “gorra virtual” con el alias SAMBANAESQUINA, para quienes deseen colaborar con el evento. Esta iniciativa permite a los asistentes apoyar de manera digital, incluso si no pueden estar presentes en la fiesta.

 

Foto: Elonce.
Foto: Elonce.

 

Bonetti y Damadian mostraron su entusiasmo por la importancia de este tipo de eventos para la comunidad. “Está garantizado que va a ser una linda noche,” concluyó Bonetti, destacando que esta fiesta será una excelente manera de cerrar el año y recibir el nuevo con ritmo y alegría.

Temas:

Samba Na Esquina show
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso