River presentó a Tobías Ramírez como refuerzo y firmó contrato hasta 2029

River oficializó la llegada de Tobías Ramírez como nuevo refuerzo, en una operación que se cerró en pocos días y que refuerza la defensa del equipo de cara a la temporada.

El defensor de 19 años superó la revisión médica el lunes, firmó su contrato y fue presentado este martes a través de los canales oficiales del club. El vínculo se extenderá hasta diciembre de 2029.

Desde la institución confirmaron que River adquirió el 80% del pase del futbolista, en una operación que rondó los 3,5 millones de dólares netos.

Los detalles del contrato y su llegada

Además de la duración del vínculo, se estableció una cláusula de rescisión de 100 millones de euros, una cifra que refleja la proyección que el club le asigna al jugador.

Tras completar los trámites, Ramírez se incorporó de inmediato a los entrenamientos del plantel profesional y comenzó a trabajar bajo las órdenes de Eduardo Coudet.

En ese sentido, River suma una alternativa en defensa en un tramo del calendario donde el cuerpo técnico evalúa variantes para la competencia local.

Bienvenido a River, Tobías ✊🤍❤️🤍 pic.twitter.com/eLQYIR9Ng6 — River Plate (@RiverPlate) March 31, 2026

Su recorrido y proyección

El nuevo refuerzo surgió de Argentinos Juniors, donde debutó en Primera en 2024 con apenas 17 años y acumuló experiencia en el plantel profesional.

En total, disputó 43 partidos en el club de La Paternal y también tuvo participación en selecciones juveniles, incluyendo la Sub 20, donde fue capitán en el Mundial de Chile 2025.

Desde River destacan su capacidad en el juego aéreo, su salida desde el fondo y su versatilidad para desempeñarse en distintos puestos de la defensa.

Cuándo podría debutar

De cara a lo inmediato, el defensor podría tener su primera convocatoria en los próximos compromisos del equipo, dependiendo de la evaluación del cuerpo técnico.

Entre las alternativas, aparece la posibilidad de que sume minutos en el corto plazo, ya sea en el torneo local o en futuros encuentros.