River recibe a Boca: se confirmó día y hora del Superclásico por la fecha 15 del Torneo Apertura

River y Boca se enfrentarán en el Monumental en el primer cruce de Eduardo Coudet en el banco de suplentes del Millonario. Otro de los partidos más atrapantes será el de Independiente ante Racing.
El Superclásico, entre River y Bocva, por la fecha 15 del Torneo Apertura, se jugará el domingo 19 de abril a las 17. Así lo confirmó la Liga Profesional confirmó este jueves. River y Boca se enfrentarán en el Monumental en un duelo que promete ser electrizante.
A través de un comunicado en la web oficial, la Liga dio a conocer el cronograma de las fechas 13, 14, 15 y 16, donde el partido entre el Millonario y el Xeneize se llevó todas las miradas.
Otro de los partidos más atrapantes será el de Independiente ante Racing en el Clásico de Avellaneda, que se jugará el próximo sábado 4 de abril por la fecha 13 del Apertura.
Por otra parte, la fecha 14 será una de las más apasionantes de la grilla, donde se enfrentarán Boca con Independiente, Racing ante River y Lanús contra Banfield.
Cabe destacar que, a pesar de lo diagramado en el inicio del Torneo Apertura, la última fecha no será la 16, sino la 9, que se postergó por el paro.
El cronograma completo de la fecha 13 del Torneo Apertura
Miércoles 1° de abril
20.00 Lanús – Platense
Jueves 2 de abril
15.00 Barracas Central – Sarmiento
17.30 Tigre – Independiente Rivadavia
20.30 Talleres de Córdoba – Boca
Viernes 3 de abril
15.00 Gimnasia de Mendoza – Vélez
17.15 Unión – Deportivo Riestra
19.30 San Lorenzo – Estudiantes de La Plata
Sábado 4 de abril
13.30 Aldosivi – Estudiantes de Río Cuarto
17.30 Independiente – Racing
21.00 Rosario Central – Atlético Tucumán
Domingo 5 de abril
15.30 Gimnasia – Huracán
18.00 River – Belgrano
20.30 Central Córdoba – Newell’s
Lunes 6 de abril
19.00 Argentinos Juniors – Banfield
21.15 Instituto – Defensa y Justicia