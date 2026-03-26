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Deportes Fue confirmado por La Liga Profesional

River recibe a Boca: se confirmó día y hora del Superclásico por la fecha 15 del Torneo Apertura

River y Boca se enfrentarán en el Monumental en el primer cruce de Eduardo Coudet en el banco de suplentes del Millonario. Otro de los partidos más atrapantes será el de Independiente ante Racing.

26 de Marzo de 2026
Boca y River.
Boca y River. Foto: La Número 12.

River y Boca se enfrentarán en el Monumental en el primer cruce de Eduardo Coudet en el banco de suplentes del Millonario. Otro de los partidos más atrapantes será el de Independiente ante Racing.

El Superclásico, entre River y Bocva, por la fecha 15 del Torneo Apertura, se jugará el domingo 19 de abril a las 17. Así lo confirmó la Liga Profesional confirmó este jueves. River y Boca se enfrentarán en el Monumental en un duelo que promete ser electrizante.

A través de un comunicado en la web oficial, la Liga dio a conocer el cronograma de las fechas 13, 14, 15 y 16, donde el partido entre el Millonario y el Xeneize se llevó todas las miradas.

 

Otro de los partidos más atrapantes será el de Independiente ante Racing en el Clásico de Avellaneda, que se jugará el próximo sábado 4 de abril por la fecha 13 del Apertura.

Por otra parte, la fecha 14 será una de las más apasionantes de la grilla, donde se enfrentarán Boca con Independiente, Racing ante River y Lanús contra Banfield.

Cabe destacar que, a pesar de lo diagramado en el inicio del Torneo Apertura, la última fecha no será la 16, sino la 9, que se postergó por el paro.

 

El cronograma completo de la fecha 13 del Torneo Apertura

 

Miércoles 1° de abril

 

20.00 Lanús – Platense

 

Jueves 2 de abril

 

15.00 Barracas Central – Sarmiento

17.30 Tigre – Independiente Rivadavia

20.30 Talleres de Córdoba – Boca

 

Viernes 3 de abril

 

15.00 Gimnasia de Mendoza – Vélez

17.15 Unión – Deportivo Riestra

19.30 San Lorenzo – Estudiantes de La Plata

 

Sábado 4 de abril

 

13.30 Aldosivi – Estudiantes de Río Cuarto

17.30 Independiente – Racing

21.00 Rosario Central – Atlético Tucumán

 

Domingo 5 de abril

 

15.30 Gimnasia – Huracán

18.00 River – Belgrano

20.30 Central Córdoba – Newell’s

 

Lunes 6 de abril

 

19.00 Argentinos Juniors – Banfield

21.15 Instituto – Defensa y Justicia

Temas:

Boca River Racing Independiente Suiperclásico
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