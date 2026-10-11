Patronato recibe a Güemes en Paraná: busca recuperarse, cortar una racha histórica y alejarse del descenso

Patronato recibirá este domingo 11 de octubre a Güemes de Santiago del Estero en un partido determinante para sus aspiraciones de permanencia en la Primera Nacional. El encuentro comenzará a las 16 en el estadio Presbítero Bartolomé Grella, corresponderá a la fecha 33 de la Zona B y tendrá el arbitraje de Federico Benítez, con transmisión de LPF Play.

El equipo dirigido por Marcelo Fuentes intentará recuperarse de la derrota por 1 a 0 frente a Chacarita Juniors, resultado que interrumpió una serie de cuatro partidos sin caídas. Además, buscará conseguir su primera victoria oficial frente al conjunto santiagueño, rival al que nunca pudo superar en siete enfrentamientos.

Con 34 puntos y ubicado en el 17° puesto, Patronato necesita sumar para mejorar su posición en el tramo final del campeonato. Enfrente estará Güemes, que acumula 23 unidades, marcha 19° y llega después de cinco derrotas consecutivas.

Patronato busca recuperarse de la derrota ante Chacarita

El Rojinegro afrontará el compromiso con la necesidad de volver al triunfo después de su última presentación en condición de visitante.

La caída frente a Chacarita cortó una racha de cuatro encuentros sin derrotas, que había incluido una victoria por 3 a 0 ante San Martín de San Juan y empates contra Nueva Chicago, Temperley y Deportivo Maipú.

La derrota del Funebrero en José Ingenieros, mencionada entre los resultados recientes de la categoría, también forma parte del escenario que Patronato intentará aprovechar para ampliar su ventaja respecto de los equipos ubicados en los últimos puestos.

El conjunto paranaense buscará obtener tres puntos que le permitan llegar mejor posicionado a la siguiente jornada, cuando deberá visitar a Tristán Suárez, señalado como líder de la zona.

Con nueve puntos por disputarse después de esta fecha, cada resultado adquiere especial importancia en la definición de las posiciones.

Marcelo Fuentes, DT de Patronato (archivo Elonce)

Marcelo Fuentes tendrá varias bajas por lesiones

La preparación del equipo estuvo condicionada por una serie de problemas físicos que redujeron las alternativas del entrenador.

La ausencia más reciente es la de Facundo Heredia, quien sufrió un desgarro en el isquiotibial derecho y quedó descartado tanto para el encuentro ante Güemes como para el siguiente compromiso frente a Tristán Suárez.

La lesión del lateral izquierdo se suma a la de Nahuel Genéz, quien continúa recuperándose de un desgarro sufrido durante la victoria contra San Martín de San Juan.

Ante este panorama, Santiago Piccioni aparece como el principal candidato para ocupar el sector izquierdo de la defensa.

Además, permanecen fuera de consideración Gabriel Díaz, por una fractura de peroné; Federico Bravo, tras una cirugía del quinto metatarsiano; Francisco Lencinas, operado por una luxación de rótula; Luciano Pacco, en rehabilitación por una lesión ligamentaria; y Diego Díaz, quien se recupera de una intervención en la rodilla.

A estas ausencias se agrega Joaquín Barolín, suspendido por dos fechas después de su expulsión frente a Chacarita.

Cómo llega Güemes al partido en Paraná

El conjunto santiagueño atraviesa una situación complicada en la tabla de posiciones y necesita una victoria para mantener sus posibilidades de permanencia.

Güemes suma 23 puntos y ocupa el 19° puesto de la Zona B, once unidades por debajo de Patronato.

El equipo visitante acumula cinco derrotas consecutivas y en su última presentación perdió por 1 a 0 frente a Colegiales.

La información previa al encuentro indica que una nueva caída o un empate en Paraná determinarían su descenso al Torneo Federal A.

Por ese motivo, el conjunto santiagueño llegará al Grella con la obligación de conseguir los tres puntos.

Para Patronato, el encuentro representa la posibilidad de recuperarse ante su público y ampliar la distancia con un rival directo en la parte baja de la clasificación.

Estadio Presbítero Bartolomé Grella (archivo)

Patronato nunca pudo ganarle a Güemes

Además de la importancia del resultado para la tabla, el encuentro presenta un antecedente particular: Patronato nunca derrotó a Güemes en los siete partidos oficiales que disputaron.

El historial registra cuatro triunfos del conjunto santiagueño y tres empates, una estadística que el Rojinegro intentará modificar este domingo.

El primer enfrentamiento se produjo el 25 de marzo de 2023, cuando Güemes ganó 2 a 1 en el estadio Pedro Mutio, donde Patronato ejercía la localía mientras se realizaban trabajos en el Grella.

Posteriormente, el conjunto santiagueño volvió a imponerse por 1 a 0 en julio de 2023 y por 2 a 1 en agosto de 2024.

En el estadio Presbítero Bartolomé Grella, sin embargo, Patronato nunca perdió frente a Güemes: ambos encuentros disputados allí terminaron empatados.

El primero fue un 0 a 0 en marzo de 2024 y el segundo, un 1 a 1 en junio de 2025.

Todos los antecedentes entre Patronato y Güemes

Los siete enfrentamientos oficiales entre ambos equipos fueron los siguientes:

25 de marzo de 2023: Patronato 1-2 Güemes, en el estadio Pedro Mutio.

30 de julio de 2023: Güemes 1-0 Patronato.

17 de marzo de 2024: Patronato 0-0 Güemes.

3 de agosto de 2024: Güemes 2-1 Patronato.

14 de febrero de 2025: Güemes 1-1 Patronato.

22 de junio de 2025: Patronato 1-1 Güemes.

24 de mayo de 2026: Güemes 1-0 Patronato.

De esta manera, el equipo entrerriano buscará terminar con una racha que se mantiene desde el primer cruce entre ambas instituciones.

Otra racha que Patronato intentará cortar

El partido también presenta una estadística vinculada con el árbitro designado para dirigir el encuentro.

Federico Benítez arbitró a Patronato en tres oportunidades y el Rojinegro todavía no consiguió una victoria bajo su conducción.

El registro comprende dos empates y una derrota.

La caída se produjo frente a Gimnasia y Esgrima de Jujuy, a comienzos de 2026.

Posteriormente, Benítez dirigió los empates 1 a 1 ante Midland y nuevamente frente al conjunto jujeño, ambos disputados en el estadio Grella.

El domingo tendrá una nueva actuación en Paraná, en un compromiso de importancia para los dos equipos.

Las probables formaciones de Patronato y Güemes

Patronato: Alan Sosa; Maximiliano Rueda, Franco Meritello, Fernando Evangelista y Santiago Piccioni; Juan Salas, Augusto Picco, Juan Barinaga y Valentín Pereyra; Franco Soldano y Renzo Reynaga.

Director técnico: Marcelo Fuentes.

Güemes: Leandro Finochietto; Rodrigo Arnay, Matías Martínez, Facundo Melillán y Marcelo Benítez; Julián Juárez Segovia, Gianfranco Baier, Gian Luca Pugliese, Bautista Gerez y Santiago Sala; Ciro Leineker.

Director técnico: Gómez, según la información previa, aunque las fuentes proporcionadas difieren sobre su nombre de pila. (con información de Código Patrón y Plaza Web)