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“Esto es River”: Coudet defendió a los hinchas tras los insultos y valoró la clasificación ante San Lorenzo

El DT de River Plate respaldó la exigencia del público tras los reproches en el Monumental y destacó el pase a cuartos tras vencer a San Lorenzo por penales.

10 de Mayo de 2026
Coudet respaldó la actitud de los hinchas tras el partido contra San Lorenzo
Coudet respaldó la actitud de los hinchas tras el partido contra San Lorenzo

El DT de River Plate respaldó la exigencia del público tras los reproches en el Monumental y destacó el pase a cuartos tras vencer a San Lorenzo por penales.

El entrenador de River Plate, Eduardo Coudet, dejó un mensaje claro tras la clasificación de su equipo a los cuartos de final del Torneo Apertura, luego de eliminar a San Lorenzo en una definición por penales cargada de tensión en el estadio Monumental.

 

Luego del encuentro, el DT analizó un partido que tuvo múltiples emociones y reconoció que su equipo generó situaciones, aunque también debió sobreponerse a momentos adversos. “Es difícil explicar un partido así, con tantas emociones”, señaló, aún impactado por el desarrollo del juego.

Respaldo a los hinchas

 

Sin embargo, uno de los focos de la noche estuvo en la reacción del público, que durante el alargue expresó su descontento con insultos hacia los jugadores.

Lejos de cuestionarlos, Coudet respaldó la actitud de los hinchas y remarcó que forma parte de la identidad del club: “La exigencia nos va a hacer mejores, esto es River”.

Foto: Pedro L&aacute;zaro Fern&aacute;ndez
Foto: Pedro Lázaro Fernández

 

El técnico también pidió unidad entre el plantel y los fanáticos, destacando la importancia de sostener el vínculo en momentos complejos. “Siempre hay que saludar a la gente y estar más juntos que nunca”, afirmó, reconociendo que no siempre logran devolver dentro de la cancha el apoyo que reciben desde las tribunas.

River empat&oacute; pero sigue siendo l&iacute;der. Foto: Pedro L&aacute;zaro Fern&aacute;ndez
River empató pero sigue siendo líder. Foto: Pedro Lázaro Fernández

 

Con la clasificación asegurada, River continuará su camino en el torneo con la mirada puesta en seguir mejorando su rendimiento. Coudet, en tanto, insistió en la necesidad de corregir errores y mantener la competitividad en un contexto donde la presión y las expectativas son constantes.

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