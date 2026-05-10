Di María brilló con un golazo y Rosario Central eliminó a Independiente

Con una actuación decisiva de Di María, Rosario Central venció 3-1 a Independiente en Arroyito y avanzó a los cuartos de final del Torneo Apertura 2026.
Di María volvió a demostrar toda su jerarquía en una noche cargada de emoción en Rosario. Con un golazo clave y liderazgo futbolístico, el campeón del mundo fue la gran figura en la victoria 3-1 de Rosario Central sobre Independiente en el estadio Gigante de Arroyito, resultado que clasificó al Canalla a los cuartos de final del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional de Fútbol.
El equipo rosarino logró revertir un partido que había comenzado cuesta arriba tras el tanto de Gabriel Ávalos para el conjunto de Avellaneda. Sin embargo, la aparición de Ángel Di María antes del cierre del primer tiempo cambió el ánimo de Central y terminó inclinando el desarrollo del encuentro.
El Canalla ahora espera por el ganador del duelo entre Estudiantes de La Plata y Racing, a quien enfrentará el próximo miércoles 13 de mayo en busca de un lugar en las semifinales del certamen.
Un partido intenso y cambiante en Arroyito
El inicio del encuentro mostró a dos equipos decididos a asumir el protagonismo. Rosario Central intentó manejar la pelota desde el arranque, mientras que Independiente apostó por responder con velocidad y presión alta. La primera llegada clara fue para el local, con un cabezazo de Enzo Giménez que pasó cerca del arco defendido por Rodrigo Rey.
Con el correr de los minutos, Central comenzó a crecer a partir de la influencia de Di María y el despliegue ofensivo de Enzo Copetti. El exdelantero de Racing fue una amenaza constante para la defensa visitante y generó varias situaciones peligrosas.
Independiente, en cambio, tardó en acomodarse en el partido. El equipo dirigido por Gustavo Quinteros abusó inicialmente de los pelotazos largos y encontró dificultades para progresar en campo rival. Sin embargo, logró reaccionar cerca de la media hora con un remate de media distancia de Mateo Pérez Curci que pasó muy cerca del palo.
A partir de allí, el Rojo ganó confianza y empezó a aprovechar mejor los espacios. Matías Abaldo tuvo una ocasión clara tras una asistencia de Ignacio Malcorra, pero Jeremías Ledesma respondió con una gran intervención para sostener el empate parcial, según información de Infobae.
Finalmente, Independiente logró romper el cero luego de una buena jugada por la derecha de Maximiliano Gutiérrez. El centro rasante encontró a Gabriel Ávalos dentro del área y el delantero definió para poner el 1-0 en Rosario.
La aparición de Di María cambió el partido
Cuando Rosario Central atravesaba su momento más complicado, apareció Di María para rescatar al equipo. Sobre el cierre del primer tiempo, el rosarino tomó la pelota sobre el sector derecho, dejó rivales en el camino y definió con enorme calidad al segundo palo para marcar el empate.
El gol desató la euforia en el Gigante de Arroyito y modificó completamente el clima del partido. Central salió al segundo tiempo con otra actitud y decidido a quedarse con la clasificación.
El conjunto dirigido por Jorge Almirón adelantó líneas y volvió a generar peligro a través de Di María y Copetti. El campeón del mundo tuvo otro intento desde afuera del área que se fue por encima del travesaño, mientras que el arquero Rodrigo Rey volvió a destacarse ante una nueva oportunidad del delantero canalla.
Independiente también tuvo sus chances y logró equilibrar el trámite durante varios pasajes del complemento. Malcorra dispuso de una situación clara, aunque definió mal ante la salida de Ledesma. El partido se mantuvo abierto hasta el tramo final, donde Rosario Central encontró la contundencia necesaria para definir la historia.
Los juveniles sellaron la clasificación del Canalla
A falta de siete minutos para el cierre, Di María volvió a participar en la jugada decisiva. Por otro lado, el exjugador de la Selección argentina habilitó a Emanuel Coronel, que llegó al fondo y envió un pase atrás para Giovanni Cantizano.
El juvenil no falló y convirtió el 2-1 en lo que significó su primer gol en Primera División. El tanto desató la locura de los hinchas locales y golpeó anímicamente a Independiente, que quedó obligado a buscar el empate desesperadamente.
Ya en tiempo de descuento, Rosario Central aprovechó los espacios y liquidó el encuentro con otra aparición juvenil. Cantizano encabezó una gran contraataque, dejó rivales en el camino y asistió a Elías Verón, que definió para establecer el definitivo 3-1.
Con la victoria, el Canalla avanzó a los cuartos de final del Torneo Apertura 2026 y mantiene viva la ilusión de pelear por el título. La final del campeonato está programada para el próximo domingo 24 de mayo en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, escenario donde Rosario Central sueña con volver a ser protagonista.