Club Echagüe reunió el dinero para comprar la cancha de hockey sobre césped y colecta fondos para instalarla

El sueño de contar con una cancha propia de hockey sobre césped está cada vez más cerca para el Club Atlético Echagüe. Luego de tres años de trabajo de la subcomisión de hockey, el grupo logró reunir el dinero necesario para adquirir el sintético, aunque todavía resta afrontar uno de los desafíos más importantes: el traslado y la instalación.

En ese sentido, las referentes de la disciplina en el club, Noelia Valenzuela y Antonella González, dialogaron en Elonce Deportivo y aseguraron: "Hemos averiguado para comprar la cancha y traerla desde China. Tenemos para comprarla y traerla, pero nos quedaría en Rosario. Lo que estamos buscando ahora es juntar más plata para poder traerla e instalarla".

Las dirigentes detallaron que el valor del sintético representa una oportunidad única en comparación con los costos del mercado local. "Nos sale aproximadamente 30.000 dólares", señalaron. Además, destacaron que se trata de una cancha de césped sintético con arena y remarcaron que "es un precio muy barato" en comparación a su precio en Argentina, donde cuesta unos 100.000 dólares, según precisaron.

Un proyecto construido con esfuerzo

El crecimiento del hockey sobre césped en Echagüe impulsó la iniciativa, que lleva varios años de planificación y organización. "Esto viene desde hace tres años, cuando arrancó el hockey en Echagüe con las chicas que venían de Paraná Hockey. El sueño de la cancha viene desde hace mucho", recordaron.

"La plata está en el club, del trabajo de toda la subcomisión, de la anterior y de esta", explicó Valenzuela.

Consultadas sobre si reciben aportes institucionales para el proyecto, la respuesta fue contundente: "No, es todo trabajo del hockey, nada más de la subcomisión de hockey".

El próximo objetivo: el traslado y la instalación

Aunque la compra del sintético está prácticamente asegurada, todavía resta reunir una suma importante para completar la obra. "Se hace todo el trabajo del suelo, la carpeta y después se pone el sintético, el perímetro; son un montón de cositas que suman", explicaron.

Mientras tanto, las distintas categorías continúan entrenando en escenarios prestados. La categoría promocional practica en la cancha de Aprode, mientras que las infantiles lo hacen en el Complejo F5.

Pese a las dificultades, el grupo mantiene intacta la ilusión. "Tratamos de no pensarlo mucho en tiempo, sino en todo el proceso y en el esfuerzo que se está haciendo para poder conseguirlo. Esperemos que sea lo más pronto posible", afirmaron.

Mate Bingo para seguir colectando fondos

Con el objetivo de acercarse a la meta, el hockey sobre césped de Echagüe realizará un nuevo Mate Bingo este domingo a las 15 en la sede del club, ubicada en 25 de Mayo 555. Será la segunda edición del año, luego del éxito de la primera convocatoria.

Según detallaron, en la primera edición participaron más de un centenar de personas y las entradas anticipadas para esta nueva jornada prácticamente se agotaron. "Hicimos 100 anticipadas, ya vendimos las 100 y ahora hicimos unas 12 más; quedan 10. Estamos sorprendidas", comentaron.