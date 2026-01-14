Brandon Cortés es oficialmente jugador de Patronato

Patronato continúa delineando su plantel para afrontar la temporada 2026 de la Primera Nacional y este miércoles selló un movimiento esperado: Brandon Cortés fue presentado oficialmente como refuerzo y ya firmó contrato con la institución paranaense.

El volante ofensivo, de 24 años, llega a préstamo desde Boca Juniors tras su paso por Nueva Chicago, donde disputó 21 partidos durante el 2025 y convirtió un gol. De perfil zurdo y nacionalizado chileno, Cortés puede desempeñarse como mediapunta o interno, lo que le otorga a Rubén Darío Forestello una variante más en la generación de juego del mediocampo.

Décimo refuerzo confirmado

Con su incorporación, el Rojinegro alcanzó las 10 incorporaciones en este mercado: Agustín Araujo, Franco Meritello, Federico Bravo, Tomás Attis, Hernán Rivero, Facundo Heredia, Nahuel Genez, Renzo Reynaga, Juan Salas y ahora, Brandon Cortés.

El futbolista ya había sido mencionado semanas atrás como refuerzo cerrado, pero el anuncio se demoró por cuestiones contractuales que quedaron resueltas en las últimas horas.

¿Llega un defensor más?

Mientras avanza el armado del plantel, surgió además el rumor de un nuevo refuerzo para la zaga central. Según informó el medio La Fiesta del Fútbol, Fernando Evangelista tendría todo acordado para sumarse a Patronato. El defensor, de 34 años, surgió en Boca y viene de su último paso por Flandria.

Calendario confirmado

En cuanto a la competencia, la organización del torneo ya oficializó el inicio del campeonato. Patronato hará su estreno el sábado 7 de febrero, a las 20, ante San Martín de Tucumán en condición de visitante.

Su primera presentación ante su gente será el sábado 14 de febrero, cuando reciba en el estadio Presbítero Bartolomé Grella a Gimnasia y Tiro, justamente uno de los últimos equipos dirigidos por Forestello.