Así le fue a la Selección Argentina en todas las finales que disputó en los Mundiales

La Selección Argentina afrontará este domingo ante España una nueva final de la Copa del Mundo. Será la séptima definición mundialista de su historia, después de haber disputado anteriormente seis partidos por el título.

El primer antecedente se remonta a Uruguay 1930, cuando Argentina cayó por 4-2 ante el seleccionado local en el estadio Centenario de Montevideo. El equipo había logrado dar vuelta parcialmente el resultado, pero Uruguay terminó imponiéndose en el segundo tiempo.

La segunda final llegó en 1978, como anfitrión. En aquella oportunidad, el equipo dirigido por César Luis Menotti venció 3-1 a Países Bajos, con dos goles de Mario Kempes y uno de Daniel Bertoni.

La gloria de México y la revancha de Alemania

Ocho años después, en México 1986, la Selección Argentina volvió a disputar una final. El conjunto conducido por Carlos Bilardo derrotó 3-2 a Alemania con goles de José Luis Brown, Jorge Valdano y Jorge Burruchaga.

En Italia 1990, ambos seleccionados volvieron a encontrarse en la definición. Esta vez, Alemania se impuso por 1-0 con un penal convertido por Andreas Brehme en los minutos finales.

Aquella Selección había llegado al partido decisivo después de un recorrido exigente, en el que eliminó a Brasil, Yugoslavia e Italia.

Maradona levantó la copa en 1986.

El dolor de 2014 y una final inolvidable en 2022

La Selección Argentina regresó a una final mundialista en Brasil 2014. El rival fue nuevamente Alemania y el partido terminó 1-0 en tiempo suplementario, tras el gol de Mario Götze a los 112 minutos.

Ocho años más tarde, en Qatar 2022, Argentina protagonizó una definición inolvidable frente a Francia. El encuentro terminó 3-3 después del alargue y se resolvió por penales.

En la tanda, el equipo argentino se impuso 4-2 y cerró una de las finales más emocionantes de la historia de los Mundiales.

El balance antes de enfrentar a España

Hasta el momento, la Selección Argentina disputó seis finales mundialistas antes del encuentro de este domingo. Ganó tres de ellas y perdió las otras tres.

Las victorias fueron ante Países Bajos en 1978, Alemania en 1986 y Francia en 2022. Las derrotas llegaron frente a Uruguay en 1930 y Alemania en 1990 y 2014.

Este domingo, desde las 16, Argentina volverá a disputar una final del mundo. El rival será España, en el New York New Jersey Stadium, en una nueva página de su extensa historia mundialista.