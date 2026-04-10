Arranca la novena fecha de la Primera Nacional: Patronato visita a Almagro este sábado

Este fin de semana, se jugará la novena fecha de la Primera Nacional. Patronato afrontará este sábado un nuevo compromiso, cuando visite a Almagro desde las 15:30 en el estadio Tres de Febrero.

El conjunto entrerriano llega a este encuentro en un contexto adverso. Patronato arrastra una racha negativa, con apenas una victoria en lo que va del torneo, y se encuentra actualmente en zona de descenso.

En este escenario, el partido aparece como una oportunidad para que Patronato intente cambiar su presente y comenzar a sumar puntos que le permitan salir del fondo de la tabla.

Cambio de rumbo en Patronato

La semana estuvo marcada por la salida de Rubén Darío Forestello como entrenador de Patronato, tras los malos resultados en el inicio del campeonato.

De manera interina, Marcelo Candia asumió la conducción del plantel y será quien esté al frente del equipo en este compromiso ante Almagro. Su objetivo inmediato será darle otra respuesta futbolística a Patronato y buscar un resultado positivo en condición de visitante.

Patronato busca revertir la situación.

Mientras tanto, la dirigencia continúa trabajando en la búsqueda de un nuevo entrenador que se haga cargo del equipo de forma definitiva.

La fecha de la Primera Nacional

Además del encuentro de Patronato, la novena jornada de la Primera Nacional tendrá otros partidos destacados durante el fin de semana.

En la Zona A, Deportivo Morón, uno de los líderes, visitará a San Miguel, mientras que San Telmo recibirá a Godoy Cruz con la intención de salir de la zona comprometida.

Por su parte, Colón de Santa Fe, que también pelea en los puestos de arriba, viajará a Córdoba para enfrentar a Racing.

En la Zona B, Tristán Suárez y Gimnasia de Jujuy comparten la cima del campeonato. Ambos buscarán sostener su lugar en lo más alto en sus respectivos compromisos de la fecha.

Para Patronato, el duelo ante Almagro será clave no solo por los puntos en juego, sino también por la necesidad de empezar a revertir un presente que lo tiene comprometido en la tabla.

El cronograma y horarios de la fecha 9 de la Primera Nacional

Sábado 11/4:

San Miguel - Deportivo Morón a las 15:30

San Telmo - Godoy Cruz a las 15:30

Almagro - Patronato a las 15:30

Colón de Santa Fe - Racing de Córdoba a las 19

Domingo 12/4:

Acassuso - Los Andes a las 15

Ferro - Estudiantes de Caseros a las 15

Defensores de Belgrano - Bolívar a las 15

Chacarita - Gimnasia y Tiro de Salta a las 15

Temperley - Quilmes a las 15

Deportivo Madryn - Almirante Brown a las 16

Agropecuario - Gimnasia y Esgrima de Jujuy a las 16

Chaco For Ever - All Boys a las 17

Central Norte - Mitre de Santiago del Estero a las 17

Güemes de Santiago del Estero - San Martín de Tucumán a las 17

Deportivo Maipú - Colegiales a las 18:30

Lunes 13/4: