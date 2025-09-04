Argentina enfrenta a Venezuela con Messi de titular: probable formación

Ya clasificada cómodamente al próximo Mundial 2026 de Estados Unidos, Canadá y México, la Selección Argentina jugará este jueves a las 20.30 (transmite TyC Sports) ante Venezuela en el Estadio Monumental, por la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas.

Para este compromiso, el técnico Lionel Scaloni piensa en un equipo habitualmente titular, con Lionel Messi a la cabeza, aunque con dos dudas puntuales. Con Emiliano “Dibu” Martínez inamovible en el arco, la defensa estaría integrada por Nahuel Molina, Cuti Romero, Nicolás Otamendi y una incógnita entre Nicolás Tagliafico y Marcos Acuña por la banda izquierda.

Si bien Tagliafico no estuvo presente junto al resto de sus compañeros en la primera sesión de entrenamiento, realizando tareas dentro del gimnasio para llegar en óptimas condiciones, se perfila como titular junto al Cuti en la zaga central, salvo inconvenientes de último momento.

Mediocampo con definiciones pendientes

En la mitad de la cancha, Leandro Paredes y Rodrigo De Paul son seguros desde el arranque ante la Vinotinto, pero el tercer volante aún genera dudas para el entrenador de Pujato. La otra incógnita se da entre Nicolás Paz o Franco Mastantuono.

Inicialmente, la atención estaba puesta en Alexis Mac Allister, quien tiene una molestia física y se ausentó en el primer entrenamiento, y Giovani Lo Celso. Sin embargo, Scaloni se inclinaría por definir la posición entre Paz, del Como, o Mastantuono, del Real Madrid.

Ante la baja por suspensión de Enzo Fernández, que tampoco estará frente a Ecuador, la idea del DT sería plantear el mediocampo con De Paul, Paredes y a la espera de la confirmación entre Paz o Mastantuono.

Delantera encabezada por Messi

Ya en la ofensiva, la delantera tendrá a Lionel Messi acompañado por Julián Álvarez y Thiago Almada, quien le ganaría la pulseada a Lautaro Martínez.

Formación probable de Argentina vs. Venezuela: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico o Marcos Acuña; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Nicolás Paz o Franco Mastantuono; Lionel Messi, Julián Álvarez, Thiago Almada. DT: Lionel Scaloni.