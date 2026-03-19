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“Rama y Flor” se presentará mañana en la Sociedad Friulana

El grupo “Rama y Flor” ofrecerá su primer concierto mañana en la Sociedad Friulana, con melodías otoñales y la participación de César Spais y Leopoldo Izaguirre.

19 de Marzo de 2026
Realizó el último ensayo.
Realizó el último ensayo. Foto: Elonce.

REDACCIÓN ELONCE

El grupo “Rama y Flor” ofrecerá su primer concierto mañana en la Sociedad Friulana, con melodías otoñales y la participación de César Spais y Leopoldo Izaguirre.

El grupo “Rama y Flor” se presentará mañana a las 21 horas en la Sociedad Friulana, en un evento que promete música y buen ambiente para recibir la nueva estación. Los músicos estarán acompañados por César Spais y Leopoldo Izaguirre, y ofrecerán un repertorio inspirado en las melodías del otoño. “Los queremos para mañana a las 21 horas en la Sociedad Friulana junto a César Spais y Leopoldo Izaguirre con un poco de las melodías otoñales para recibir esta linda estación”, afirmaron los integrantes del grupo.

 

La formación del conjunto tiene su origen durante la pandemia con Ramiro como miembro fundador. Más adelante se sumaron Sebastián en el piano, Julián en el teclado y Agustín en la percusión. “Arrancamos con Ramiro en la pandemia. Después se fue sumando Sebastián en el piano, Julián en el teclado y Agustín en la percusión. Estamos juntos desde 2023. Este año es nuestra primera actuación”, detallaron los músicos, quienes destacaron la importancia de esta primera presentación oficial.

 

Foto: Elonce.
Foto: Elonce.

 

El proceso creativo de “Rama y Flor” surge de la inspiración espontánea: “La inspiración surge en cualquier momento. Por ahí se me ocurre algo y lo escribo para no olvidarme”, señaló uno de los cantantes, resaltando la naturalidad con la que nacen las composiciones del grupo.

 

Un proyecto de amistad y música

 

Sebastián, miembro del grupo, explicó que la agrupación se basa en la amistad y la pasión por la música: “Este es un grupo de amigo y nos juntamos para hacer cosas lindas. Me parece que lo estamos logrando, trabajamos para sonar mejor y hacer cosas que a la gente le guste y brindar momentos lindos”.

 

Foto: Elonce.
Foto: Elonce.

 

Los integrantes coincidieron en que la música es un medio ideal para celebrar la llegada de la nueva estación y generar un vínculo con el público. “Recibir el otoño con canciones me parece una ocasión infaltable”, indicaron, destacando el carácter especial de esta función.

 

El grupo "Rama y Flor" se presentarán mañana en la Sociedad Firulana

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