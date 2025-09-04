Dibu Martínez festejó su cumpleaños: agradecimiento, visita de Fillol y regalo especial

Emiliano “Dibu” Martínez, que cumplió años el pasado 2 de septiembre festejó su cumpleaños junto al plantel de la Selección argentina en la previa al partido frente a Venezuela por las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026.

El arquero recibió la visita especial de Ubaldo “Pato” Fillol y también le agradeció a Claudio “Chiqui” Tapia con un emotivo posteo.

“Gracias gordo por siempre tratarnos como tus hijos”, escribió el Dibu en su cuenta de Instagram, junto a una foto con Tapia mientras recibía un regalo y la torta del festejo en la mesa.

El saludo del Dibu para Tapia. (Foto: IG @emi_martinez26).

Además, el exjugador de Independiente contó que recibió la visita de Fillol, quien le regaló su histórico buzo verde con el número 5 en la espalda y se lo autografió. Martínez se sacó varias fotos y escribió: “Genio. Gracias por venir” y “gracias por dejar la vara tan alta”.

Se definió el futuro del “Dibu” Martínez

Tras el cierre del libro de pases en Europa, se definió que Emiliano “Dibu” Martínez seguirá jugando en el Aston Villa de Inglaterra. El arquero argentino había estado en el radar del Manchester United y su ausencia en la última convocatoria de su equipo hacían pensar en una salida inminente, pero finalmente el traspaso no ocurrió.

El Pato pasó por el predio de la AFA para saludar al Dibu. (Foto: IG @emi_martinez26).

Cuándo juega la Selección ante Venezuela

La Selección argentina se enfrentará a Venezuela el próximo jueves a las 20.30 (hora argentina) en el Más Monumental.

Cómo ver el partido

El partido de la Selección argentina ante Venezuela se podrá ver por TyC Sports.