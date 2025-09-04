 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Deportes Antes del partido con Venezuela

Dibu Martínez festejó su cumpleaños: agradecimiento, visita de Fillol y regalo especial

En la previa al partido de la Selección argentina, el arquero celebró su cumpleaños con sus compañeros. El arquero recibió la visita especial de Ubaldo “Pato” Fillol y también le agradeció a Claudio “Chiqui” Tapia con un emotivo posteo.

4 de Septiembre de 2025
Dibu Martínez festejó su cumpleaños.
Dibu Martínez festejó su cumpleaños. Foto: (Reuters).

Emiliano “Dibu” Martínez, que cumplió años el pasado 2 de septiembre festejó su cumpleaños junto al plantel de la Selección argentina en la previa al partido frente a Venezuela por las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026.

El arquero recibió la visita especial de Ubaldo “Pato” Fillol y también le agradeció a Claudio “Chiqui” Tapia con un emotivo posteo.

“Gracias gordo por siempre tratarnos como tus hijos”, escribió el Dibu en su cuenta de Instagram, junto a una foto con Tapia mientras recibía un regalo y la torta del festejo en la mesa.

 

El saludo del Dibu para Tapia. (Foto: IG @emi_martinez26).
El saludo del Dibu para Tapia. (Foto: IG @emi_martinez26).

 

Además, el exjugador de Independiente contó que recibió la visita de Fillol, quien le regaló su histórico buzo verde con el número 5 en la espalda y se lo autografió. Martínez se sacó varias fotos y escribió: “Genio. Gracias por venir” y “gracias por dejar la vara tan alta”.

 

Se definió el futuro del “Dibu” Martínez

 

Tras el cierre del libro de pases en Europa, se definió que Emiliano “Dibu” Martínez seguirá jugando en el Aston Villa de Inglaterra. El arquero argentino había estado en el radar del Manchester United y su ausencia en la última convocatoria de su equipo hacían pensar en una salida inminente, pero finalmente el traspaso no ocurrió.

 

El Pato pas&oacute; por el predio de la AFA para saludar al Dibu. (Foto: IG @emi_martinez26).
El Pato pasó por el predio de la AFA para saludar al Dibu. (Foto: IG @emi_martinez26).

 

Cuándo juega la Selección ante Venezuela

La Selección argentina se enfrentará a Venezuela el próximo jueves a las 20.30 (hora argentina) en el Más Monumental.

 

Cómo ver el partido

El partido de la Selección argentina ante Venezuela se podrá ver por TyC Sports.

Temas:

Dibu Martínez Eliminatorias Sudamericanas Cumpleaños AFA Argentina
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso